Co zrobić, aby hortensje były niebieskie? Domowy sposób na bajeczny ogród. Sprawdź, przepis na naturalny nawóz z kuchennych odpadów

Hortensje kwitną całe lato i sprawiają, że ogród wygląda bajecznie, szczególnie gdy jest ich dużo i mienią się kolorami. A co zrobić by kwiaty kwitły na niebiesko? Hortensje zmieniają kolory. Wie o tym każdy, kto choć raz zasadził niebieski krzew w ogrodzie. Zła pielęgnacja może sprawić, że kwiaty zmienią barwę na różową. Wszystkiemu winna jest ziemia. Hortensje lubią kwaśną glebę. Dlatego, jeśli podłoże jest źle dobrane, rośliny stają się różowe. Na szczęście jest kilka sposobów na to, jak temu zaradzić. W zależności od gatunku kwiatów możemy uzyskać różne kolory przez odpowiednie nawożenie i nie zawsze musimy sięgać po chemiczne środki. Co zrobić, aby hortensje kwitły na niebiesko?

ZOBACZ TEZ: QUIZ. Wielki test na zdolność do miłości. Sprawdź, czy potrafisz kochać

Spis treści

Co zrobić, aby hortensje były niebieskie. Domowy sposób na bajeczny ogród

Aby hortensje kwitły na niebiesko, podstawą jest kwaśna ziemia — pH wynoszące od 4,5 do 5,5. Jeśli wsadzimy kwiaty właśnie do takiej gleby, nie musimy się martwić, że niebieskie kwiaty zmienią kolor. Można natomiast pogłębić tę barwę, rozsypując dookoła krzewu siarczan glinu lub ałun. Jednak, gdy zauważymy, że ich barwa się zmienia, wtedy warto zasilić roślinę kwaśnym torfem. Na rynku są także specjalne odżywki do niebieskich hortensji, ale możemy także wykorzystać sprawdzony sposób naszych babć. Wystarczy zaparzyć kawę, a fusy wykorzystać do podsypywania hortensji. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie hortensje mogą być niebieskie. Ta barwa jest zarezerwowana dla wybranych odmian hortensji ogrodowych.

Hortensje zmieniają kolor. Bukietowa „Limelight” zachwyca

Hortensje ogrodowe mogą występować w odcieniach bieli, różu i błękitu jednak od kilku lat w ogrodach króluje hortensja bukietowa — Limelight. Jest uznawana za najpiękniejszy kwiat końca lata. Hortensje odmiany Limelight zmieniają barwę w trakcie kwitnienia. Początkowo kwiaty mają kolor seledynowy, następnie stają się zielonkawobiałe, kremowobiałe a późnym latem różowe. Kwiatostany są ogromne i wyglądają spektakularnie. Znakomicie nadają się do cięcia, przez co są popularnym dodatkiem do bukietów ślubnych. Ta odmiana jest niewymagająca w uprawie i odporna na mróz oraz zanieczyszczenia. Wystarczy jej żyzna gleba i umiarkowanie nasłonecznione stanowisko.

Jak dbać o hortensje, żeby pięknie kwitły? Wymagania. Sprawdź, gdzie najlepiej rosną hortensje

Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

Sonda Masz hortensje w ogrodzie? Tak. Uwleibiam te kwiaty Nie mam ogrodu Nie, nie podobają mi sie te kwiaty Tak Nie w ogordzie, ale na balkonie tak Nie Nie ale zamierzam posadzić