Wiosną stawiam ten kwiat na parapecie. Przynosi mi szczęście i bogactwo. Moje myśli są wolne od złych emocji, a w powietrzu unosi się aura pieniędzy. Letnie kwiaty na szczęście

Postaw ten kwiat na parapecie, a przyniesie Ci szczęście. Kwiaty dobrobytu

Symbolika i magiczne znaczenie kwiatów są silnie zakorzenione w naszej kulturze. Róże to kwiaty miłości i elegancji, tulipany to wiosenny kwiaty wręczane kobietom podczas ich święta, a chryzantemy najczęściej kojarzą się ze zmarłymi i zdobią groby naszych bliskich. Magiczna moc kwiatów ma również znaczenie na co dzień. Rośliny doniczkowe, które trzymamy w domach mogą wpływać na energię domowników. Niektóre kwiaty przynoszą szczęście i wprowadzają przyjazną aurę. To takich kwiatów należy kamelia. To piękny i popularny kwiat, który naturalnie pochodzi z górskich rejonów Japonii, północnych Chin i Korei. Jej kwiaty wyglądają podobnie do dalii. Są pięknie, eteryczne i kobiece. Kamelia symbolizuje szczęście oraz przyjaźń. Wręczana w prezencie oznacza silną relację oraz bliskość. Kamelia w domu znacząco wpływa na aurę. Odblokowuje czakry domowników i sprawia, że stają się oni bardziej pewni siebie. To pozwala odnieść im sukces w każdej dziedzinie.

Jak pielęgnować kamelię?

Kamelia japońska to okazały krzew, który osiąga nawet 10 metrów wysokości. Jej uprawa w ogrodzie w naszym klimacie jest bardzo trudna. O wiele częściej polecana jest kamelia doniczkowa. Kamelia jest wymagającym kwiatem, najlepiej rośnie w specjalnie dedykowanej jej ziemi, choć równie dobrze sprawdzi się podłoże dla hortensji lub różaneczników. Ziemia powinna mieć kwaśny odczyn. Kamelia nie lubi zmian temperatury i upałów. Latem powinno unikać się wystawiania donicy na nasłoneczniony balkon.

