Trzykrotka jest łatwa w pielęgnacji i nie wymaga zbyt wielkiej uwagi, natomiast warto ją często nawozić. W okresie wegetacji nawet co dwa tygodnie. Dzięki temu roślina wypuszcza liść za liściem i staje się gęsta. Do jej wzmocnienia przyda się domowy nawóz, który zrobisz z kuchennych odpadów.

Kroję na kawałeczki i zalewam wodą. To najlepsza odzywka do trzykrotki. Kwiat zagęszcza się w ekspresowym tempie i ma ładny pokrój

Trzykrotkę podlewamy umiarkowanie. Nawadniamy podłoże dopiero wtedy, gdy całkowicie wyschnie. Jeśli przesadzisz z wodą, kwiat zgnije. Rośliny mocno zagęszczone najlepiej podlewać od dołu, czyli wlewać wodę do podstawki i poczekać, aż wsiąknie ona w podłoże. Do podlewania można wykorzystać deszczówkę lub przegotowaną, chłodną wodę. Najlepszym stanowiskiem dla trzykrotki będzie jasne miejsce z rozproszonym światłem. Ważna jest też temperatura. Roślina lubi ciepło, ale bez problemu zniesie także niższe temperatury od 10 do 24 stopni C. Zwisające pędy sprawiają, że trzykrotka jest idealna do wyeksponowania w wiszącej doniczce. Można je także przycinać, żeby roślina miała bardziej zwarty pokrój. Jeśli trzykrotka ma zapewnione podstawowe warunki, znakomicie się rozwija, jednak wato raz w roku przesadzić ją do nowej ziemi. Ten zabieg pobudzi roślinę do wzrostu. Do przesadzania można wykorzystać żyzne podłoże do roślin doniczkowych i doniczkę o jedną trzecią większą od obecnej. Trzykrotka jest uprawiana głównie ze względu na kolorowe liście. Starsze okazy mogą także zakwitnąć drobnymi różowo-fioletowymi kwiatkami. W miarę wzrostu rośliny starsze pędy tracą liście i to jest naturalne. Z takich ogołoconych łodyg można pobrać sadzonki pędowe. Liście trzykrotki zachowają swój kolor i nie będą usychać, jeśli umieścimy kwiat na odpowiednim stanowisku. Zbyt ostre słońce nie służy roślinie, podobnie jak zbyt mało światła. Istnieją także odmiany (np. quadricolor), których liście są bledsze niż w innych, a dodatkowo są wybarwione różowymi smugami. Trzykrotkę warto także nawozić. Szczególnie w okresie wegetacyjnym. Odpowiednią odżywkę łatwo zrobić domowym sposobem. Wystarczą obierki z dwóch jabłek oraz pół litra wody. Skórki kroimy na drobne kawałki, wkładamy do słoika, zalewamy, lekko przykrywamy i odstawiamy w zacienione miejsca na 3-4 dni. Po tym czasie odcedzamy nawóz. Obierki wyrzucamy, odżywkę rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą podlewamy trzykrotkę raz na dwa tygodnie.

