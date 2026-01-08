Wsyp 1/4 szklanki do czarnego prania. Ubrania zachowają intensywny kolor i nie będą blakły. Sposób na pranie czarnych rzeczy

Częste pranie czarnych ubrań w pralce może prowadzić do blaknięcia koloru, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec.

Kluczowe jest stosowanie odpowiednich detergentów i pranie w niższej temperaturze, by chronić intensywność barw.

Zamiast płynu do płukania, dodaj do bębna pralki ocet z olejkiem eterycznym, który usunie resztki detergentów i ochroni tkaniny.

Chcesz, by Twoje ciemne ubrania wyglądały jak nowe? Odkryj wszystkie sekrety prania, które ochronią je przed blaknięciem!

Wsyp 1/4 szklanki do czarnego prania. Ubrania nie będą blakły

Pranie czarnych rzeczy w pralce często skutkuje blaknięciem tkaniny. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy używamy nieprzeznaczonych do tego rodzaju tkanin detergentów lub pierzemy je po prostu w zbyt wysokiej temperaturze. Z czasem czarne tkaniny tracą swoje intensywne barwy i przestają wyglądać tak efektownie, jak tuż po zakupie. Oczywiście przestrzegając kilku podstawowych zasad prania czarnych rzeczy w pralce, można skutecznie chronić tkaniny i ich kolor. Przede wszystkim należy stosować przeznaczone do ciemnych kolorów proszków lub płynów do płukania. Poza tym lepiej zrezygnować z płynu do płukania i zastąpić go octem z dodatkiem olejku eterycznego. Dlaczego? Otóż ocet znakomicie usuwa resztki detergentów z tkanin, dzięki czemu te zachowują swój fason i strukturę przez długi czas. Dodatkowo też chroni ciemny barwnik odzieży, co zdecydowanie przydaje się podczas czarnego prania. Ja dodaję jeszcze jeden składnik do bębna pralki przed nastawieniem prania moich czarnych ubrań. Chodzi o sól. Wsypuję dosłownie 1/4 szklanki soli kuchennej do każdego prania, a moje rzeczy zachowują swój kolor przez długi czas.

Jak prać czarne rzeczy żeby nie blakły?

Chcąc ochronić swoje czarne rzeczy przed utratą koloru należy przestrzegać kilku zasad prania w pralce. Oto one:

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min.