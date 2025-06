Wlej 1/2 szklanki zamiast płynu i upierz ciemne rzeczy, a odzyskają intensywną barwę i miękkość. To broń na blaknięcie. Pranie czarnych ubrań

Wlej 1/2 szklanki zamiast płynu i upierz ciemne rzeczy, a odzyskają intensywną barwę i miękkość

Pranie czarnych ubrań w pralce to niewątpliwie spore ułatwienie jednak wymaga ono od nas pewnej ostrożności, aby zachować ich intensywny kolor i uniknąć blaknięcia, szarzenia i mechacenia. Oczywiście przestrzegając kilku podstawowych zasad prania ciemnych rzeczy w pralce, można skutecznie chronić tkaniny i ich kolor, stosując przeznaczone do tego specjalne detergenty. Istnieje jeszcze jeden skuteczny sposób na pranie czarnych ubrań w pralce, aby nie traciły swojego intensywnego koloru. Do prania czarnych ubrań warto dodać ocet. Można nim nawet zastąpić sklepowy płyn do płukania. Dlaczego ocet jest tak pomocny w praniu ciemnych rzeczy? Ten tani płyn znakomicie zmiękcza tkaniny, usuwa zapachy, plamy, utrwala kolory, ale też zapobiega mechaceniu się ubrań. Wystarczy wlać pół szklanki octu spirytusowego do przegrody na płyn zmiękczający, można opcjonalnie dodać do niego 10 kropli olejku eterycznego i nastawić ciemne pranie tak jak zwykle. Czarne ubrania odzyskają swoją intensywną barwę oraz miękkość.

Jak zapobiec blaknięciu czarnych ubrań podczas prania w pralce?

Oprócz octu, innym świetnym sposobem na zapobieganie blaknięciu czarnych ubrań jest sól. Dodanie 1 łyżki soli do prania może pomóc w zapobieganiu blaknięciu koloru. Wsyp ją do przegrody z proszkiem do prania lub bezpośrednio do bębna i nastaw pranie czarnych rzeczy. Sól znakomicie chroni i przywraca intensywny kolor wyblakniętym ubraniom. Dzięki temu moje rzeczy bez długie lata wyglądają jak nowe.

Jak prać czarne ubrania w pralce, aby ich nie zniszczyć? Podstawowe zasady

Przed praniem ciemnych rzeczy warto zapoznać się z instrukcją zamieszczoną przez producenta na metce.

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min..