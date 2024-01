Biorę kilka łyżeczek, mieszam i nastawiam pranie ciemnych ubrań. Są zawsze idealnie czyste i nie tracą koloru. Sposób na pranie czarnych ubrań

Jak prawidło powinno się prać ciemnie ubrania?

Wszyscy kochamy ciemne ubrania, jednak ich częste pranie może sprawić, że tkaniny będą traciły swój kolor. Czy można zabezpieczyć ciemne ubrania przed wyblaknięciem? Przede wszystkim staraj się prać ciemne ubrania w niższych temperaturach, maksymalnie w 40 stopniach Celsjusza. Wysokie temperatury sprzyjają blaknięciu i mogą wypłukiwać kolor z materiału. Podczas prania ciemnych ubrań unikaj uniwersalnego proszku czy płynu do prania. Tego rodzaju detergenty najczęściej zawierają w swoim składzie wybielacz, który jest zabójczy dla ciemnych tkanin. Najlepiej sprawdzi się w tym przypadku płyn do prania. Nie zostawia on na ubraniach ciemnych smug. Pamiętaj także, by zawsze prać ciemne ubrania osobno. Nie mieszaj ich z jasnymi tkaninami. Jeżeli chcesz dodatkowo zadbać o kolor podczas prania to przetestuj domowy sposób na pranie ciemnych ubrań. Odmienił on moje życie.

Do prania ciemnych ubrań zawsze dodaję to. Dzięki temu tkaniny nigdy nie tracą koloru

Domowym sposobem na pranie ciemnych ubrań jest kawa. Ten popularny napój pomoże zadbać o kolory i będzie je chronił podczas prania. Czarne ubrania odzyskują swój intensywny kolor i blakną. Możesz ubrania namoczyć w roztworze kawy i następnie wrzucić je do pralki. Mi najczęściej nie chce się tego robić i sięgam po prostszy sposób. Do każdego prania ciemnych ubrań dodaję napar w kawy zaparzonej w ekspresie. Zawsze porządnie ją odcedzam, kawa bowiem nie może zawierać fusów. Tak przygotowaną kawę wlewam na komory piorącej i nastawiam pranie. Napar z kawy zadziała jak naturalny barwnik do tkanin. Podobnie działa czarna herbata.

