Żeby pelargonie pięknie kwitły, trzeba o nie odpowiednio dbać. Ważne jest umiejętne podlewanie, ale także nawożenie. Zamiast chemicznych, gotowych odżywek ze sklepów ogrodniczych można wykorzystać domową odżywkę zrobioną z kuchennych odpadków. Zamiast wyrzucać obierki z jabłek, można je wykorzystać do nawożenia kwiatów balkonowych. Jak to zrobić?

Obieram w serpentynę i zalewam wodą. To najlepszy nawóz do podlewania pelargonii. Rada francuskiej ogrodniczki na kwitnące pelargonie

Pelargonie można podzielić na kilka grup: rabatowe, wielkokwiatowe czy kwiaty o pachnących liściach. Choć pelargonie pochodzą z Afryki Północnej, to świetnie odnajdują się w polskich warunkach. Są łatwe w pielęgnacji i pięknie kwitną — trzeba spełnić tylko kilka warunków. Te najpopularniejsze kwiaty balkonowe uwielbiają słońce oraz jasne, ciepłe stanowiska. Jeśli światła jest za mało, pelargonie słabiej kwitną, z kolei ostre słońce może doprowadzić do żółknięcia, a nawet usychania liści. Aby pelargonie kwitły długo i obficie, trzeba systematycznie usuwać przekwitłe kwiaty. Pobudzi to roślinę do wytwarzania nowych pąków. Pelargonie lubią obfite podlewanie. Żeby pięknie kwitły, trzeba to robić regularnie, a w upały dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jednak zbyt wysoka wilgotność zaszkodzi roślinie. Dlatego nadmiar wody musi mieć ujście, tak aby nie doszło do gnicia korzeni. Jeśli kwiaty na tarasie lub balkonie są bezpośrednio narażone na deszcz, który pada przez kilka dni, warto rozważyć tymczasowe przeniesienie roślin w bardziej osłonięte miejsce. Żeby wzmocnić kwiaty i zmobilizować je do kwitnienia można zrobić także nawóz ze skórek jabłek. Obierki są cennym źródłem azotu, fosforu i potasu, czyli składników niezbędnych roślinom do kwitnienia. Taką odżywkę łatwo zrobić. Wystarczą obierki z dwóch jabłek oraz pół litra wody. Skórki wkładamy do słoika, zalewamy, lekko przykrywamy i odstawiamy w zacienione miejsca na 3-4 dni. Po tym czasie odcedzamy nawóz. Obierki wyrzucamy, odżywkę rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą podlewamy ziemię wokół pelargonii raz w tygodniu.

