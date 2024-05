Kultowa, rumuńska marka otwiera pierwszy sklep w Polsce. Mają setki sklepów na całym świecie. Gdzie i kiedy otwarcie?

Wrzucam do blendera i zalewam 3 l wody. W czerwcu podlewam tym róże, a krzewy kwitną do jesieni. Nigdy wcześniej róże nie miały tak pięknych kwiatów. Nawóz do róży

LUCA to znany w Rumunii nowoczesny koncept sprzedaży detalicznej, stawiający na wysoką jakość produktów, przystępne ceny, szybkość obsługi, wygodę i dostępność. Z założenia piekarnie LUCA obecne są w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, na parterze budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych, w sąsiedztwie kampusów uczelni i dzielnicach mieszkaniowych o dużej gęstości zaludnienia.

„TY JESTEŚ W DRODZE, MY JESTEŚMY PO DRODZE”

To jedno z haseł LUCA, które w pełni oddaje założenia konceptu i wpisuje się w dynamikę miejskiego życia. Grupą docelową sieci są klienci grab & go, którzy przychodzą do LUCA po szybką przekąskę w drodze do pracy czy na uczelnię, w przerwie obiadowej lub w drodze powrotnej do domu, gdy chcą kupić coś na wynos. Oferta bazuje na świeżych, pieczonych na miejscu produktach – od precli ze słonecznikiem czy makiem, poprzez bajgle, strudle, po pizzę, kanapki i inne wyroby piekarnicze. W 2023 roku LUCA wprowadziła na rynek własną markę rzemieślniczej kawy ZMEU®, mieszankę stworzoną specjalnie dla tej sieci ze starannie wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z niezależnych plantacji w Ameryce Południowej, oferującą doznania zmysłowe typu premium, docenianą zarówno przez szerokie rzesze konsumentów, jak i przez znawców.

„Ciasto robi różnicę. Próbując naszych produktów, odkrywasz złożoną kombinację smaku, konsystencji i aromatu, które razem tworzą doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Przykładowo, jeżeli chodzi o wyroby piekarnicze, stworzyliśmy specjalny rodzaj ciasta, którego cechy odpowiadają stylowi życia klientów. Nasi klienci zazwyczaj się spieszą i szukają produktu, który mogliby łatwo zjeść, idąc pieszo albo jadąc samochodem. Dlatego też strudel i merdenea LUCA wyróżniają się składającym się z wielu warstw, elastycznym ciastem francuskim bez nadmiaru oleju, które nie kruszy się i nie zostawia okruszków, kiedy wgryzasz się w nie z apetytem. Ponadto cała strategia rozwoju jest skoncentrowana na realnych potrzebach klientów, bez względu na to, czy mówimy o produktach, usługach czy też o doświadczeniu zakupowym. W ten sposób LUCA stała się ulubioną marką przedstawicieli różnych pokoleń, jednoczącą aktywną społeczność fanów, która przyczyniła się do zbudowania solidnej reputacji, która przekroczyła granice Rumunii. Wizyta w LUCA – coś, czego żaden prawdziwy smakosz nie może przegapić”. – mówi Piotr Wilczyński, Dyrektor Finansowy LUCA

Zaczynając od tradycyjnego modelu piekarni, w której codziennie wyrabiano ciasto na miliony precli, LUCA wciąż inwestowała w innowacje, tworząc charakterystyczne produkty, które podbiły podniebienia milionów klientów i stały się jej znakiem firmowym. Sieć wyróżniają odpowiednie wyeksponowanie produktów w przeszkolonych witrynach oraz swobodna atmosfera, a znakiem rozpoznawczym jest wyjątkowy smak proponowanych Klientom wypieków. Powierzchnia piekarni pod szyldem LUCA waha się pomiędzy 60 a 300 m2.

LUCA W LICZBACH

W ciągu 14 lat firma stworzyła 2700 miejsc pracy i ma opinię pracodawcy, który stawia na stały rozwój i szkolenia pracowników, stwarzając możliwość tworzenia indywidualnej ścieżki kariery. W 2023 roku przychód LUCA wyniósł ponad 100 mln EURO, co oznacza wzrost o 42% w stosunku do poprzedniego roku. W ubiegłym roku otwarto 18 nowych piekarni w Rumunii, a plany na 2024 rok obejmują utrzymanie tendencji wzrostowej zarówno na rynku rumuńskim, na którym LUCA planuje otworzyć kolejne 20 lokalizacji, jak również międzynarodowym.

„Rynek polski jest dojrzały, a z punktu widzenia zwyczajów konsumenckich podobny do rynku rumuńskiego. Polscy klienci mają potencjał, aby docenić misję LUCA, która oferuje klientom produkty bardzo dobrej jakości, o autentycznym smaku, pieczone na miejscu i szybko podawane, zgodnie z dewizą DOBRE RZECZY, DOBRZE ZROBIONE”. – dodaje Piotr Wilczyński

LUCA WCHODZI DO POLSKI

Polska to pierwszy zagraniczny rynek, na którym debiutuje sieć. Oferta LUCA na rynku polskim będzie obejmowała większość produktów dostępnych obecnie na rynku rumuńskim. Marka bazuje na ciekawości młodych ludzi, na ich otwartości na nowości oraz chęci próbowania nowych smaków, zwłaszcza że niektóre produkty, takie jak Merdenea LUCA czy LUCA Tradycyjny, dwa bestsellery na rynku rumuńskim, są zupełnie nieznane Polakom. „Liczymy na to, że, prócz smaku produktów, polskich klientów przyciągnie również stosunek jakości do ceny oraz sposób komunikacji: swobodny, pozytywny, humorystyczny, niezwykle aktualny i młodzieżowy”. – komentuje Piotr Wilczyński

Pierwsza piekarnia pod szyldem LUCA w Polsce zostanie otwarta 21 maja 2024 roku i będzie się mieścić w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A w budynku Polna Corner, tuż przy wyjściu ze stacji metra Politechnika. Wybór lokalizacji uzasadnia duża liczba budynków biurowych w okolicy oraz bliskość kampusu uczelni. LUCA zapowiada, że ma w planach otworzyć do końca tego roku jeszcze 8-10 piekarni - zarówno w centrum Warszawy, jak i w innych miastach. Piekarnie będą zlokalizowane bezpośrednio na ulicy lub w centrach handlowych

i Autor: materiały prasowe LUCA

