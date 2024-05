Polska marka z ubraniami stawia na wyjątkową kolekcję. Szlachetne materiały oraz ponadczasowe wzory. To będzie modne w tym sezonie

Lniane koszule, spodnie czy marynarki Vistula to ponadczasowe elementy letnich stylizacji, które cechuje wysoka jakość i nowoczesny design.

PRODUKTY DLA MĘŻCZYZN

KOLORY ZIEMI

Męska koszula INO SEGA LIGHT to nowa propozycja Vistula na sezon wiosna/lato 2024. Czekoladowy brąz nazywany przez krytyków mody „nowym beżem” zagościł na światowych wybiegach. Świetnie wygląda zestawiony z jasnymi chinosami lub granatowych jeansami. Produkt został wykonany w 100% z lnu. Koszula w sylwetce slim jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych.

Zobacz także: Perfumy na lato! Każda kobieta rozkocha się w tym zapachu! Top 3 propozycje zapachowe na upalnie dni

i Autor: materiały prasowe Vistula

MODOWY KLASYK NA LATO I LATA

Koszula DERSO to produkt wykonany w sylwetce regular, dostępny w trzech wariantach kolorystycznych. Koszula jest zapinana na guziki oraz posiada kieszeń z przodu. To propozycja w stylu Smart Casual, która nadaje się zarówno na formalne okazje do garnituru, jak również na co dzień do chinosów czy jeansów. Dzięki połączeniu lnu z bawełną, koszula jest miękka i delikatna w dotyku, a przy tym niezwykle wygodna w noszeniu

i Autor: materiały prasowe Vistula

KRÓTKI RĘKAW DLA WIĘKSZEJ WYGODY

Koszula FARO z krótkim rękawem to jedna z topowych, lnianych propozycji marki Vistula na lato. Dopasowana, podkreślająca sylwetkę, dobrze wygląda z szortami, a także długimi spodniami w bardziej formalnych stylizacjach. Jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych. To propozycja na gorące dni – koszula jest niezwykle przewiewna i gwarantuje komfort noszenia.

i Autor: materiały prasowe Vistula

BŁĘKIT TO „NOWY CZARNY”

Klasyczna marynarka DILLON LT zapinana jest na dwa guziki. Lekka konstrukcja typu slim podkreśla sylwetkę i doskonale wygląda z różnymi typami spodni. W upalne dni błękit może zastąpić czerń – jest równie ponadczasowy. Z tkaniną marynarki kontrastują kontrastują granatowe. Styl Smart Casual - ma klasyczną formę i nieco mniej formalny charakter. Połączenie naturalnych materiałów: bawełny z wiskozą i lnem jest gwarancją komfortu podczas upalnych dni.

i Autor: materiały prasowe Vistula

STYLOWY NA LATO

Marynarka AKIM LT to propozycja do pracy, na spotkania z przyjaciółmi czy wieczorne wyjścia. Posiada dwa guziki i dwa rozcięcia z tyłu. Marynarka wykonana jest z tkaniny w kolorze granatowym, która w składzie ma wełnę, len oraz domieszkę elastanu. Posiada klasyczną formę w stylu smart casual, dzięki czemu ma uniwersalny, mniej formalny charakter. Ze spodniami slim lub regular jest gotową, niezawodną stylizację na wiele okazji.

i Autor: materiały prasowe Vistula

KRÓL BŁĘKIT

Beż, błękit i biel zostały okrzyknięte przez modowe portale najmodniejszymi kolorami na lato. Jasne kolory to zawsze dobre rozwiązanie na letnie miesiące, ale to delikatny błękit niewątpliwie w tym sezonie króluje. Męska marynarka Vistula CLIFORD LT SOLO została wykonana z tkaniny w odcieniu błękitnego, jasnego melanżu. Idealnie sprawdzi się w letnich stylizacjach na mniej formalne okazje. Jest wykonana w 52% z bawełny i w 48% z lnu, w stylu smart casual. Jej kieszenie zostały przyszyte do wewnątrz, dzięki czemu nie posiada żadnych widocznych przeszyć. Doskonale sprawdzi się w połączeniu ze spodniami DOUGLAS, wykonanymi z tej samej tkaniny.

PRODUKTY DLA KOBIET

KLASYCZNIE I PONADCZASOWO

Lniana koszula to must have, który powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety. To klasyk, który tworzy letnie stylizacje – świetnie wyglądając, zarówno w formalnym wydaniu – z klasycznymi cygaretkami, szerokimi spodniami oraz ołówkową spódnicą czy w nieco lżejszej formie z jeansami czy krótkimi szortami. Lniana koszula zawsze sprawdza się także jako lekkie okrycie letniej sukienki. Koszula oversize występuje w czterech ponadczasowych kolorach: bieli, beżu, czerni i błękitu, który nie wychodzi z trendów.Skład: 100% Len

i Autor: materiały prasowe Vistula

LEKKI T-SHIRT

Komfortowy i oddychający, nic nie sprawdzi się lepiej na ciepłe dni, jak lniany T-shirt. Dopasowany, z dekoltem w serek idealnie podkreśla kobiecą sylwetkę. Może być noszony z jeansami, eleganckimi spodniami, ale także jako top pod marynarkę. Dostępny w beżowym i czarnym kolorze.

LETNIA ELEGANCJA

MUST HAVE NA LATO: LNIANA MARYNARKA

Lniana marynarka to podstawa damskiej szafy na lato. Elegancka, ponadczasowa, niezwykle uniwersalna. Doskonale wygląda w połączeniu z rozszerzanymi, lnianymi spodniami, tworząc modowy garnitur, a także z szortami czy spódnicą maxi. Lniana marynarka to podstawa wielu stylizacji na lato – formalnych i casualowych

i Autor: materiały prasowe Vistula