Codziennie wieczorem namaczam w tym paznokcie, a rośną jak szalone. Płytka jest lśniąca i się nie łamie. Szybki porost paznokci domowymi sposobami

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-12 5:13

Czy można przyspieszyć porost paznokci domowymi sposobami? Okazuje się, że tak! Wystarczy odrobina cierpliwości i kilka naturalnych składników. Rób to raz dziennie, a zauważysz, że Twoje paznokcie zaczną szybciej rosnąć. Dodatkowo przestaną się nadmierne łamać, a płytka odzyska połysk. Domowy sposób na porost paznokci.

Myślisz, że to wina zimy lub detergentów? Zadzierające się skórki mogą zdradzać niedobór, który ma już połowa Polaków

i

Autor: Vlad Yushinov Zbliżenie na dłonie z suchymi skórkami wokół paznokci, symbolizujące problem zadziorków, które mogą świadczyć o niedoborach witamin, o czym przeczytasz więcej na Poradnik Zdrowie. Delikatne oświetlenie podkreśla teksturę skóry i naturalne paznokcie.
  • Zadbane dłonie i długie paznokcie to Twoja wizytówka, ale borykasz się z ich łamliwością?
  • Odkryj prosty, domowy sposób, który nie tylko wzmocni Twoje paznokcie, ale i przyspieszy ich wzrost.
  • Poświęć zaledwie kilka minut dziennie, a już po tygodniu zobaczysz zaskakujące rezultaty.
  • Sprawdź, jak mieszanka oliwy i cytryny odmieni kondycję Twoich paznokci i skórek!

Jak przyspieszyć porost paznokci? Rób to raz dziennie, a będą rosnąć jak szalone

Zadbane dłonie i paznokcie to wizytówka. Wiele osób zwraca uwagę na dłonie innych ludzi. Warto zatem ze szczególną dokładnością pielęgnować skórę dłoni, paznokcie oraz skórki. Wiele kobiet marzy o długich paznokciach. Są one bardzo kobiece i dodatkowo wydłużają i wysmuklają palce. Niestety, często naturalne, długie paznokcie szybko się łamią i rozdwajają. W takim przypadku kobiety sięgają po tipsy lub przedłużają paznokcie u kosmetyczek. Jest jednak domowy sposób, które nie tylko nawilży i wzmocni płytkę paznokci, ale sprawi, że też będą szybciej rosły. Wystarczy, że raz dziennie poświęcisz kilka minut, a już po tygodniu zauważysz, że Twoje paznokcie rosną szybciej. 

Świetnym sposobem na przyspieszenie porostu paznokci jest jest mieszanka oliwy i soku z cytryny. W do niewielkiej miseczki nalej około 5 łyżek oliwy z oliwy i dodaj sok z połówki cytryny. Całość dokładnie wymieszaj i namaczaj w tym dłonie przez około 10 minut każdego dnia. Ważne, aby zabieg ten wykonywać regularne. Tylko wtedy przyniesie on oczekiwane rezultaty. Oliwa oraz naturalne oleje zawierają wiele witamin, które odżywiają oraz stymulują procesy porostu paznokci. To między innymi witaminy A i E, które wpływają na lepszą kondycję płytki. Cytryna wspomaga te procesy, a także delikatnie nabłyszcza i rozjaśnia płytkę paznokcia. Mieszanka oliwy oraz cytryny nie tylko przyspieszy wzrost paznokci, ale również sprawi, że będą one zdrowsze. Dodatkowo oliwa pozytywnie wpłynie na skórki wokół paznokci. Dobrze je natłuści oraz odżywi. Wykonuj taki zabieg raz dziennie, a Twoje paznokcie będą szybciej rosły i będą ładniejsze 

Przeczytaj także:
Polki tak malują paznokcie, bo myślą, że tak trzeba. Największy błąd, po którym…
Super Express Google News
Manicure na zimę 2024
7 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MANICURE
JAK DBAĆ O PAZNOKCIE
PAZNOKCIE