Przepiękne paznokcie na zimę 2025/2026 podbijają salony kosmetyczne. Modne i delikatne. Manicure na zimę

Przepiękne paznokcie na zimę 2024 podbijają salony kosmetyczne. Modne i delikatne

Wiele kobiet szuka inspiracji na manicure na najbliższe miesiące? Jeśli i Ty marzysz o pięknych i modnych paznokciach na zimę 2025/2026, to ten trend z pewnością przypadnie Ci do gustu, jeśli lubisz naturalny i delikatny efekt manicure. W nadchodzącym sezonie zdecydowanie rządzą krótkie paznokcie. Stylistki zalecają, aby stawiać na krótkie paznokcie spiłowane do kwadratów lub łagodnych migdałów. Ten modny manicure wygląda nie tylko kobieco i estetycznie, ale przede wszystkim jest bardzo wygodny. Delikatnie zaakcentowane połyskującym brokatem paznokcie sprawdzą się niemal w każdej stylizacji i pasują kobiecie w każdym wieku. Taki właśnie jest manicure "snowy cateyes", na którego punkcie oszalały ostatnio kobiety na całym świecie. Nic dziwnego - wspaniale wpisuje się w zimowy i świąteczny klimat. Jak wyglądają paznokcie "snowy cateyes"?

Modny manicure na zimę 2025/2026. Jak wygląda "snowy cateyes"?

Manicure "snowy cateyes" to połączenie dwóch modnych w ostatnich miesiącach stylizacji - velvet nails i ombre. Przepięknie prezentuje się na paznokciach wypiłowanych w kształt migdałka. W nadchodzącym sezonie warto postawić na neutralne i delikatne odcienie takie jak pastelowy róż, cielisty nude lub mleczny. Te uniwersalny kolor znakomicie uzupełni świąteczne stylizacje, a połyskujące zdobienie przypomina świeży śnieg odbijający się w blasku promieni. Wbrew pozorom taki manicure można wykonać samodzielnie, gdyż nie jest to skomplikowane zadanie. Potrzebujesz gąbeczka do ombre, lakier w jasnym odcieniu i pyłek z efektem velvet.