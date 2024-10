Fryzura, którą w latach 80-tych chciała mieć każda kobieta wraca do mody. To proste cięcie, które odejmuje lat i dodaje blasku. Modna fryzura dla kobiet

Modna fryzura dla kobiet na zimę 2024/2025. To cięcie odejmuje lat

Dobrze dobrana fryzura potrafi zdziałać cuda. Z miejsca odejmuje lat i podkreśla nasze atuty. Zimą wiele kobiet rezygnuje z nowych fryzur i chowa swoje włosy pod czapkami i kapturami. O tej porze roku warto zatem zrezygnować z trudnych do ułożenia fryzur, które szybko się psują. Trendy we fryzjerstwie wskazują jedno cięcie, które zimą wróci do łask. To tak zwana fryzura na motylka. Jej podstawą są mocne wycieniowane włosy od góry. W tego rodzaju fryzurze widać wyraźnie różnicę pomiędzy długością pasm na wierzchu i tych od spodu. Charakterystyczna dla fryzury na motylka jest grzywka typu "curtain bang", czyli pasma włosów opadające na boki twarzy. Tego rodzaju cięcie dodaje włosom objętości oraz lekkości. Włosy niemalże same się układają tworząc trójwymiarową fryzurę.

- Bobom mówimy bye bye! Fryzura motylek to cięcie 2w1, w którym poczujesz się jak bogini. Jest bardzo kobieca i odejmuje co najmniej 10 lat. Butterfly haircut to mocno cieniowane cięcie na włosach o długości poniżej ramion, ukształtowane w ten sposób, że górne warstwy mogą zostać oddzielone od dolnych i podpięte, dając efekt krótkiej fryzury. Najkrótsze pasma powinny sięgać kilka centymetrów poniżej podbródka - powiedziała Sunnie Brook, autorka nazwy butterfly haircut, w wywiadzie dla Popsugar.

Komu pasuje fryzura na motylka?

Fryzura na motylka świetnie sprawdzi się u kobiet dojrzałych z gęstymi, długimi lub półdługimi włosami. Rewelacyjnie wyszczupla oraz wysmukla twarz. Fryzjerzy szczególnie polecają ją osobom o twarzach typu trójkąt oraz kwadrat. Nieco mniej jest polecana kobietom z cienkimi włosami. Mocne cieniowanie może w tym przypadku bardziej zaszkodzić. Fryzura na motylka bywa także uciążliwa w przypadku bardzo kręconych włosów. Wtedy jej trójwymiarowy efekt się gubi i nie wygląda tak spektakularnie.