Tak pachnie luksus. Polki pobiegną po te perfumy z promocji Rossmanna. Ponadczasowy zapach, który za mniej niż 120 zł uwiedzie Twoje zmysły

Markowe, arabskie perfumy w promocji Rossmanna. Bogaty zapach idealny na jesień

Marka Lattafa podbiła serca kobiet. Polki pokochały arabskie perfumy. Ich bogactwo aromatów i luksusowe flakony. Perfumy Lataffa są dzisiaj praktycznie wyprzedane we wszystkich perfumeriach. Mało osób wie, że zapachy tej marki można kupić w Rossmannie. Zdecydowanie większość kompozycji dostępna jest jedynie online. Tak jest między innymi w przypadku tego popularnego zapachu.

LATTAFA Yara Moi to wyjątkowa woda perfumowa na jesień dla kobiet. O tej porze roku z chęcią sięgamy bo bardziej treściwe i złożone zapachy. Arabskie perfumy właśnie takie są. To idealne kompozycje dla miłośniczek maksymalizmu, które zawsze wymagają jak najwięcej. Tutaj nie ma miejsca na minimalizm oraz prostotę. Zasada jest prosta: ma być dużo i ma być bogato. LATTAFA Yara Moi w promocji Rossmanna kosztuje 199,99 zł za 100 ml. To typowo drzewny i uwodzicielski zapach. W pierwszym momencie wyczuwalne są jesiennie aromaty drzewa sandałowego oraz paczuli. Nuty głowy tworzą romantyczny jaśmin oraz orzeźwiająca brzoskwinia. Na koniec zapach domyka słodki karmel i bursztyn. Kompozycja ta wyróżnia się na tle innych. LATTAFA Yara Moi to elegancja pełna uwodzicielskiej zmysłowości. To zapach dla pewnych siebie kobiet, które nie boją się swojej kobiecości. Jest on trwały i wyczuwalny na skórze przez cały dzień. Jak na arabskie perfumy przystało LATTAFA Yara Moi to nie tylko bogactwo kompozycyjne samego zapachu, ale również bogato zdobiony flakon. Klasyczna elegancja przenika się tutaj ze złotymi ornamentami, które przywodzą na myśl arabską noc.

Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują? Pytanie 1 z 8 Twoje wymarzone wakacje to: zwiedzanie bazarów i straganów w Marakeszu romantyczny wypad do Rzymu wielka przygoda na egzotycznej wyspie relaks nad wodą blisko lasu Dalej