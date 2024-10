Top 3 zapachy na jesień w Sephorze. Te perfumy to coś więcej niż dodatek! To uwodzicielskie nuty, które zniewolą Twoje zmysły

To prawdziwy szczyt zmysłowości wśród zapachów. Modne perfumy na jesień

W perfumeriach Sephora znajdziesz szeroki wybór pięknych zapachów. My postanowiliśmy wybrać top 3 perfum na jesień. To zmysłowe aromaty, które dodają ciepła i elegancji. Wybrane kompozycje z pewnością przypadną do gustu eleganckim kobietom, które lubią słodkie i zmysłowe aromaty.

KAYALI VANILLA | 28 - Woda perfumowana

Zapach VANILLA to prawdziwa rozkosz zmysłów, to arcydzieło wyrafinowanych niuansów. Miękki jaśmin miesza się z hojnymi nutami wanilii Madagaskaru, aby wydobyć słodki smak brazylijskiej fasoli tonka. Ambrowe nuty piżma, bursztynu, paczuli i brązowego cukru doskonale harmonizują, tworząc delikatną podstawę tego wspaniałego, drzewnego zapachu. Cena w Sephorze - 420 zł za 50 ml.

i Autor: materiał prasowy Sephora

YVES SAINT LAURENT Libre Flower and Flames

Yves Saint Laurent, LIBRE Flowers & Flames, Woda perfumowana dla kobiet, 30 ml Libre Flowers & Flames: Nowa definicja kobiecości, płomienna i zmysłowa Korzyści - Kwiatowa rewolucja: pierwsza woda perfumowana fougère dla kobiet, łącząca lawendę z kwiatem pomarańczy - Płomienna zmysłowość: gorąca lilia pustynna rozpala kobiece zmysły i podkreśla Twoją siłę - Nowa definicja kobiecości: odważne połączenie kwiatowych nut z męskim akordem fougère. Cena w Sephorze - 369 zł za 30 ml.

i Autor: materiał prasowy YSL

Carolina Herrera Good Girl Edycja Świąteczna

Good Girl Sparkling Ice Collector :Wejdź do zimowej krainy wraz z tegoroczną edycją limitowaną wody perfumowanej Good Girl – Good Girl Sparkling Ice. Kultowa kompozycja Good Girl zamknięta została w połyskującym śnieżnobiałym flakonie ozdobionym migoczącym płatkiem śniegu. Śmiała mieszanka ciemnych i jasnych nut zapachowych sprawia, że Good Girl jest jednocześnie słodka, zmysłowa i tajemnicza. Całość została zainspirowana unikalną wizją Caroliny Herrery, która dostrzega dualizm współczesnej kobiety. Cena w Sephorze - 759 zł za 80 ml.

i Autor: materiał prasowy Sephora