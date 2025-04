Borotalco – ikoniczna, włoska marka dezodorantów wkracza na polski rynek!

To Twój najważniejszy krem na zmarszczki. Znajdź swój idealny krem z filtrem

Włoskie korzenie

Historia marki Borotalco sięga 1878 roku, kiedy powstał Boro-Talcum – pierwszy puder do skóry. Ten absorbujący, odświeżający i pielęgnujący produkt szybko podbił serca Włochów. Marka z małego laboratorium farmaceutycznego we Florencji przekształciła się w globalną ikonę pielęgnacji osobistej. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością oraz dbałości o jakość produktów, Borotalco stało się symbolem włoskiego dziedzictwa i stylu życia. W latach 90. Borotalco rozszerzyło swoje właściwości oraz kultowy zapach na inne produkty, oferując kompletną linię do higieny i pielęgnacji ciała, a w 2000 roku powstały pierwsze dezodoranty z mikrotalkiem.

Skuteczność działania i unikalny zapach

Produkty Borotalco wykorzystują formułę wzbogaconą o innowacyjny Active Vegetalc™. Ta mieszanka absorbujących proszków pochodzenia roślinnego oferuje potrójną ochronę przed potem oraz uczucie wyjątkowo suchej skóry, aby móc czuć się swobodnie w każdej sytuacji. Od 1904 roku Borotalco zachwyca swoim niepowtarzalnym zapachem – połączeniem świeżości cytrusów, białych kwiatów i pudrowej bazy. To zapach, który stał się synonimem komfortu i dobrego samopoczucia. Dzięki ponad 120-letniej historii marka przyczyniła się do rozwoju włoskiej kultury i tradycji, stając się częścią narodowej tożsamości.

W 2024 roku oryginalna formuła perfum Borotalco została zarejestrowana w Osmethèque – Conservatoire International des Perfums, instytucie słynącym z gromadzenia, przechowywania i odtwarzania perfum oraz składników kształtujących dziedzictwo zapachowe świata. Borotalco jest pierwszym zapachem zarejestrowanym w kategorii zapachów funkcjonalnych. To wielkie osiągnięcie podkreślające ikoniczny charakter tego zapachu oraz jego międzynarodowe znaczenie.

Borotalco – Chwytaj życie!

Z Borotalco każdy może czuć się pewnie, doświadczając przyjemności przeżywania wspólnych chwil, ponieważ życie „pachnie dobrze” w kontakcie z innymi. W Polsce, na półkach drogerii Rossmann dostępne będą 4 oryginalne linie produktów:

Borotalco Original to klasyka marki. Formuła została wzbogacona o innowacyjny Active Vegetalc™ – unikalną mieszankę absorbujących proszków pochodzenia roślinnego. Dzięki temu dezodorant Borotalco zapewnia potrójną ochronę przed potem: zapobiega poceniu, pochłania i neutralizuje pot oraz gwarantuje uczucie wyjątkowo suchej skóry, aż do 48 godzin. Wariant Original reprezentuje oryginalny i ponadczasowy zapach Borotalco, który jest znany od 1904 roku. Łączy świeżość owoców cytrusowych z delikatnym zapachem białych kwiatów, na pudrowej bazie.

Borotalco Soft to linia stworzona z myślą o osobach, które cenią subtelność i łagodną pielęgnację. Dzięki formule wzbogaconej o Active Vegetalc™ – unikalną mieszankę absorbujących proszków pochodzenia roślinnego – zapewnia potrójną ochronę przed potem przez 48 godzin, gwarantując komfort i świeżość przez cały dzień. Zapach Borotalco Soft urzeka swoją delikatnością i elegancją. Pudrowe nuty konwalii oraz irysa tworzą harmonijną kompozycję, która otula skórę subtelnym aromatem, podkreślając jej naturalne piękno. To idealny wybór dla osób szukających skuteczności połączonej z łagodnością.Borotalco Intensive to idealny wybór dla osób, które potrzebują mocniejszej ochrony. Wysokowydajna formuła, wzbogacona o innowacyjny Active

Vegetalc™ – mieszankę absorbujących proszków pochodzenia roślinnego – oferuje potrójną ochronę przed nadmiernym poceniem: zapobiega, pochłania i neutralizuje cząsteczki potu, nawet w najbardziej intensywnych momentach życia! Linia Borotalco Intensive zapewnia ochronę do 72 godzin. Ma wyjątkowy i ponadczasowy zapach, który łączy bukiet cytrusów i białych kwiatów na pudrowej bazie.

Borotalco Invisible to innowacyjny antyperspirant z formułą Protective Molecules – siecią niewidocznych cząsteczek zapewniającą efekt bariery między skórą a ubraniami i gwarantującą uczucie suchej skóry. Active Vegetalc™ zapewnia ochronę przed potem przez 48 godzin. Borotalco Invisible zapobiega powstawaniu żółtych i białych plam na tkaninach. Dodatkowo, wyróżnia się niepowtarzalnym zapachem, który łączy ciepłe nuty bursztynu z aromatyczną świeżością piżma i otulającą, pudrową bazą.

i Autor: materiały prasowe Borotalco