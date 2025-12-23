Prezenty, które zostają na dłuże

Jeśli w przedświątecznej gonitwie jeszcze nie udało Ci się kupić prezentów dla bliskich, w ofercie Anwen znajdziesz upominki, które zachwycą każdego. Od delikatnych szamponów, przez kultowe odżywki i maski PEH, aż po olejki, sera i akcesoria. Co więcej w sklepie Anwen nie brakuje tu także produktów do pielęgnacji twarzy od marki marki Annani, powstałej we współpracy z Martą Grzegorzak. To influencenka ceniona za holistyczne podejście do pielęgnacji i świadome dbanie o dobrostan. Co naprawdę warto wybrać z oferty Anwen? Przedstawiamy pomysły na prezenty, które nie tylko cieszą w momencie rozpakowywania, ale zostają na dłużej i towarzyszą w codziennych rytuałach dbania o siebie. Są więc bezcenne!

Zestaw Hairy Christmas

W eleganckim opakowaniu znajdują się trzy świetnej jakości produkty do codziennej pielęgnacji włosów. Szampon nawilżający – idealny nawet dla wrażliwej skóry głowy. Zawiera ekstrakt z mleka kokosowego, betaina i pochodna skrobi ziemniaczanej koją skórę, zapewniają nawilżenie oraz wygładzają włosy. Drugim produktem jest odżywka regenerująca, która dzięki proteinom, emolientom i humektantom wyładza i nawilża pasma, jednocześnie nie obciążając ich. W zestawie znajduje się też wygładzające serum na końcówki. Jego lekka formuła intensywnie i chroni przed uszkodzeniami oraz działaniem niskich temperatur. Wspaniały zestaw na całą zimę, nie tylko od święta!

Świąteczny zestaw podarunkowy

Zawiera trzy produkty: maskę Nothing Sili, która dodaje włosom olśniewającego blasku, zapewnia gładkość bez nadmiernego obciążenia i zapobiega puszeniu. Do tego szampon Hair Me More z naturalnymi substancjami myjącymi. Delikatnie, ale skutecznie oczyszczają skórę głowy. Na deser: wygładzające serum na końcówki Happy Ends zabezpiecza włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wysoką jak i niską temperaturą. Dzięki zawartości naturalnych olei i maseł pielęgnuje i ujarzmia niesforne końcówki włosów.

Wish me PEH!

Odżywka do włosów o średniej porowatości w sam raz dla minimalistek. Ten jeden kosmetyk dzięki zaawansowanej formule opartej na równowadze PEH (Protein, Emolientów, Humektantów) pozwala w kilka minut dostarczyć włosom wszystkich potrzebnych składników. To szybka pielęgnacja w jednej tubie, łatwa w użyciu nawet w podróży i zapewniająca zjawiskowy efekt. Dzięki proteinom z nasion Moringa nowej generacji (EverBond TM) wzmacnia i regeneruje/ Do tego intensywnie nawilża, wygładza, odbudowuje i chroni. Włosy są gładkie, stają się mocniejsze i mniej podatne na łamanie i rozdwajanie końcówek.

Krem nawilżający do twarzy

Cera niezależnie od jej rodzaju, potrzebuje odpowiedniego nawilżania. Dlatego esencja marki Annani to świetny prezent dla bliskiej osoby. Działa wieloaspektowo, oferując różnorodne korzyści dla skóry dzięki zastosowaniu szeregu składników aktywnych, takich jak ceramidy, aloes, masło shea, masło mango, wąkrotka azjatycka, kwas hialuronowy, pantenol, alantoina czy mocznik. Krem działa intensywnie nawilżająco, kojąco, odżywczo i regenerująco, a także chroni i odbudowuje barierę hydrolipidową.

Prebiotyczna pianka oczyszczająca

Jest przeznaczona do stosowania dla każdego typu cery. Delikatnie, ale dokładnie i efektywnie myje skórę, pozostawiając ją odświeżoną i bez efektu ściągnięcia. Zawarty w jej składzie pantenol koi i łagodzi podrażnienia, a glikolipidy usuwają zanieczyszczenia dbając jednocześnie o barierę ochronną. Prebiotyki wspierają naturalną florę bakteryjną skóry i pomagają utrzymać jej zdrowy wygląd.

Piankowe wałki do kręcenia włosów

Wspaniały pomysł dla fanek naturalnych metod stylizacji fryzur i oczywista alternatywa dla lokówki. Te miękkie, wygodne i łatwe w użyciu wałki zostały uszyte w Polsce z gładkiego, naturalnego materiału i elastycznej pianki z pamięcią kształtu. Tworzą piękne loki, nie narażając włosów na uszkodzenia termiczne. Zaprojektowane tak by pasowały do wszystkich długości i grubości włosów, dzięki sprytnemu zapięciu na zatrzask nie spadają z włosów i są bardzo proste w użyciu. Przy bardzo grubych lub długich włosach sugerujemy użyć większej ilości wałków.

Pomysł dla niezdecydowanych

Jeśli trudno nam jest wybrać upominek dla bliskiej osoby w obawie, że nie trafimy w jej gust, najlepszą opcją jest bon podarunkowy. Daje pełną swobodę i gwarancję trafionego prezentu — bez stresu i na ostatnią chwilę. Obdarowywana osoba z pewnością znajdzie w ofercie Anwen coś specjalnie dla siebie!

Wartość bonu: 200 z