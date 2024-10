Zmysłowe perfumy na jesień. Ten zapach podbije serce pewnych siebie kobiet, które cenią sobie elegancję oraz styl

H&M znowu zamyka swoje sklepy. Tym razem zwolnienia dotkną ponad 400 osób. Co dalej z H&M?

Idealne perfumy na jesień. Otulają zmysły i długo pachną

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Od 1828 roku magia francuskiej stolicy nieustannie się pielęgnuje twórczą wizję Maison, w nieskończenie bogatej, poetyckiej formieBo to właśnie w Paryżu, Mieście Światła, wszystko się zaczęło. Kultowy adres na rue de Rivoli to obowiązkowy punkt do poznaniaparyskiego szyku, którego pozazdrości cały świat.

Patchouli Paris Guerlain

Patchouli Paris przywołuje na myśl nocny spacer w sercu Paryża. Już od pierwszych nut kompozycja ta omiata zmysły aldehydami tak świeżymi i żywymi jak przechodzący skórę dreszcz. Następnie temperatura wzrasta przy czerwonych, nocnych światłach najbardziej namiętnej dzielnicy Paryża. Montmartre, Abbesses, Pigalle… Przenosimy się do samego serca Matière, gdzie pozbawiona zahamowań paczula ukazuje się w pełnej okazałości i płonie w połączeniu z pudrowo-drzewnymi nutami irysa. Huczna atmosfera zmienia się, gdy noc dobiega końca, zamieniając się w preludium do nowych doznań. Głębia pieszczącej skórę paczuli łączy się z bursztynowymi nutami wanilii, akordem ambry i piżmem.

