Ochrona przeciwsłoneczna i przygotowanie pod makijaż w jednym!

Glow up na wiosnę – oczyszczona i nawilżona skóra

Glow na wiosnę – poznaj pielęgnacyjne nowości z witaminą C, które przywrócą twojej skórze promienny wygląd

Codzienna pielęgnacja bywa wyzwaniem, dlatego warto sięgnąć po rozwiązania, które ją upraszczają. Nowe PRIMER DAILY UV SERUM 2w1 SPF50+, to odpowiedź na potrzebę skrócenia porannej rutyny. Pełni funkcję zarówno ochronną, jak i przygotowującą skórę pod makijaż. Formuła z SPF 50+ chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, które mogą prowadzić do oparzeń słonecznych, przedwczesnego starzenia się skóry oraz innych uszkodzeń. Serum maskuje drobne niedoskonałości i optycznie wygładza skórę, nadając jej świeży i naturalny wygląd nawet bez makijażu.

Serum zawiera Licochalcone A, silny przeciwutleniacz, który aktywuje mechanizm obronny skóry i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo dwa rodzaje kwasu hialuronowego – długołańcuchowy i krótkołańcuchowy – zapewniają intensywne nawilżenie zarówno powierzchni skóry, jak i jej głębszych warstw.

Stosowanie ochrony UV jest kluczowe przez cały rok. W pochmurne dni promienie UVA przenikają przez chmury, przyspieszając procesy starzenia. Promieniowanie UVB dociera do naskórka, powodując oparzenia, a nawet uszkodzenia DNA, co zwiększa ryzyko nowotworów skóry - 90% przypadków raka skóry jest spowodowane przez ekspozycję na promienie UV. Z kolei promienie UVA wnikają głębiej, przyczyniając się do powstawania alergii oraz odpowiadając za około 80% zmarszczek.

Aby skutecznie chronić skórę, warto sięgnąć po PRIMER DAILY UV SERUM 2w1 SPF50+ OD NIVEA, które zapewnia ochronę przed obydwoma rodzajami promieniowania. Dodatkowo serum pełni funkcję bazy pod makijaż, co ułatwia codzienną pielęgnację, zapewnia kompleksową ochronę w jednym kroku oraz przedłuża trwałość nałożonego makijażu.

PRIMER DAILY UV SERUM 2w1 SPF50+ OD NIVEA dostępne jest w wygodnym dozowniku, który ułatwia aplikację. Nietłusta i nieklejąca się konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gotową na makijaż – każdego dnia w roku.

Zadbaj o codzienną ochronę swojej skóry z PRIMER DAILY UV SERUM 2w1 SPF50+ OD NIVEA.

i Autor: materiały prasowe Nivea