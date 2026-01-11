Pielęgnacja w duchu smart-aging

YOSKINE AGE RITUAL to luksusowa linia, inspirowana filozofią japońskiego piękna. Powstała z połączenia zaawansowanej technologii, japońskich rytuałów i trendu quiet luxury. Tworzące ją kosmetyki kompleksowo regenerują i odbudowują strukturę skóry, przywracają jej siłę i blask, a kobietom zapewniają codzienną chwilę harmonii.

Pielęgnacja kosmetykami YOSKINE AGE RITUAL to zmysłowe doświadczenie, w którym tekstura, zapach i efekt na skórze stają się integralną częścią momentu dla siebie. Każdy produkt został zaprojektowany tak, by wprowadzać w stan wyciszenia, regenerować i wzmacniać skórę, zadbać o jej elastyczność i jędrność, a jednocześnie oferować widoczny lifting i odmładzający blask. Kosmetyki YOSKINE AGE RITUAL zawierają CERAMIDE REPAIR COMPLEX™, czyli biomimetyczne ceramidy identyczne z naturalnymi lipidami skóry. Ich rolą jest odbudowa bariery hydrolipidowej, wygładzenie zmarszczek, przywrócenie elastyczności i uczucia komfortu - zgodnie z najważniejszymi trendami beauty 2026, w których królują smart-aging, quiet luxury i pielęgnacja jako codzienny rytuał uważności. Działanie ceramidów uzupełniają znane ze swoich właściwości wspierających młodość skóry: peptydy, kwas hialuronowy, witamina C oraz lipidy ochronne.

YOSKINE AGE RITUAL

Jedwabisty Krem Liftingujący

Sensoryczny, jedwabisty krem, który poprawia owal twarzy i zapewnia widoczny, lecz naturalny efekt liftingu. Idealny dla skóry potrzebującej regeneracji, wygładzenia i ujędrnienia. Zawiera ceramidowo-peptydowy kompleks regenerująco-odmładzający oraz kompleks liftingujący.

YOSKINE AGE RITUAL

Aksamitny Krem ujędrniający

Gęsta, aksamitna formuła, która otula skórę ochronnym komfortem. Wzmacnia, ujędrnia i pozostawia cerę miękką jak jedwab. Składniki, które to zapewniają to: ceramidowo-peptydowy kompleks regenerujący, witamina C, masło shea i kwas hialuronowy.

YOSKINE AGE RITUAL

Serum Infuzyjne

Skoncentrowane serum o luksusowej, kremowo-żelowej konsystencji. Intensywnie regeneruje, wypełnia zmarszczki i przywraca skórze młodzieńczą sprężystość. Działanie takie zapewniają: kompleks ceramidowo-peptydowy, kompleks Natural Lift oraz kolagen.

YOSKINE AGE RITUAL

Rewitalizujący Krem pod oczy

Lekka, jedwabista formuła stworzona specjalnie dla wymagającej i delikatnej okolicy oczu. Krem działa rozświetlająco, wygładza i zapewnia efekt wypoczętego spojrzenia. To dzięki składnikom takim jak: kompleks ceramidowo-peptydowy, kompleks Natural Lift oraz peptydy ryżowe.

YOSKINE AGE RITUAL

Nawilżająca Esencja do twarzy Dewy Skin

Ultralekka, otulająca esencja, która natychmiast koi skórę i przywraca jej komfort. Działa jak booster, wzmacniając każdy kolejny etap pielęgnacji. Dzięki kompleksowi ceramidowo-peptydowemu przynosi skórze błyskawiczne ukojenie i głębokie nawilżenie, a także wygładzenie i elastyczność. Gwarantuje efekt Dewy Skin - mokrej, jakby “zroszonej”, promiennej, elastycznej cery.