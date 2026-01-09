Wymieszaj go z jogurtem i nałóż na okolice oczu. Działa jak wypełniacz zmarszczek. Domowa maseczka na zmarszczki pod oczami

Katarzyna Kustra
2026-01-09 5:10

Zmarszczki pod oczami to jedna z pierwszych oznak starzenia się skóry. Paniom, którym zależy na odmłodzeniu cery często poleca się stosowanie domowej maseczki na zmarszczki, która wygładzi skórę. Zblenduj jeden składnik, wymieszaj go z jogurtem i nałóż na okolice oczu. Ta maseczka na bazie naturalnych składników działa dosłownie jak wypełniacz zmarszczek.

Sposób na zmarszczki pod oczami

Autor: Shutterstock
  • Cienka skóra wokół oczu jest szczególnie podatna na zmarszczki, ale istnieją domowe sposoby na ich spłycenie.
  • Połącz jeden składnik z jogurtem naturalnym, by stworzyć maseczkę, która działa jak naturalny wypełniacz zmarszczek.
  • Ta prosta mieszanka dostarczy skórze nawilżenia i ujędrnienia, a efekty zaskoczą nawet sceptyków.
  • Chcesz pozbyć się "kurzych łapek" bez botoksu? Odkryj sekret tej maseczki i zobacz, jak odmieni Twoją skórę!

Pierwsze zmarszczki są widoczne najczęściej w okolicach oczu, gdyż skóra jest w tym miejscu wyjątkowo cienka. Wiele kobiet wówczas robi wszystko, aby spłycić bruzdy i zachować młody wygląd na dłużej. Czy można pozbyć się zmarszczek pod oczami bez zabiegu medycyny estetycznej i botoksu? To pytanie nurtuje wiele pań. Oczywiście niezwykle ważnym elementem dbaniu o młody wygląd skóry jest jej odpowiednia pielęgnacja. Nawilżona skóra jest bardziej napięta i dzięki temu zmarszczki, nawet te wokół oczu stają się płytsze. Dlatego wiele kobiet zanim zdecyduje się na inwazyjne zabiegi medycyny estetycznej, próbuje bezpieczniejszych metod, a mianowicie domowych maseczek przeciwzmarszczkowych. Często wprowadzenie ich do swojej rutyny pielęgnacyjnej może przynieść zaskakująco dobre efekty. Jedna z nich dostarczy skórze nie tylko nawilżenia i odżywienia, ale przede wszystkim działa ujędrniająco. Wymieszaj ten jeden składnik z jogurtem naturalnym i nałóż na okolice oczu. Ujrzysz efekt na swojej skórze niemalże jak po zastosowaniu wypełniaczy zmarszczek.

Domowa maseczka na zmarszczki pod oczami. Z czego ją zrobić?

Do przygotowania odmładzającej i domowej maseczki na zmarszczki pod oczami potrzebujesz jednie dwóch składników: awokado i jogurtu naturalnego. Awokado jest bogate w witaminy i kwasy tłuszczowe, które odżywiają i nawilżają skórę. Z kolei jogurt zawiera kwas mlekowy, który delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co przyczynia się do redukcji zmarszczek i poprawy elastyczności skóry. Jak zrobić maseczkę na zmarszczki pod oczami? Rozgnieć 1/4 awokado na gładką papkę i wymieszaj z jedną łyżką jogurtu naturalnego. Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, zwłaszcza w rejonie oczu i pozostaw ją na 15-20 minut. Po tym czasie spłucz twarz letnią wodą. Zabieg warto powtarzać 2 razy w tygodniu, a szybko zauważysz, że kurze łapki znikają i skóra pod oczami stała się jędrna i gładka.

Jak zapobiegać powstawaniu zmarszczek?

Zastanawiasz się, jak zapobiec powstawaniu zmarszczek. Warto wprowadzić kilka zmian w swoich codziennych nawykach, aby spowolnić proces starzenia się skóry.

  • Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu, gdyż na przesuszonej skórze zmarszczki są bardziej widoczne.
  • Zrezygnuj z cukru i używek.
  • Wzbogać dietę w produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu.
  • Stosuj kosmetyki nawilżające i ujędrniające skórę.
  • Używaj kremu z filtrem przeciwsłonecznym przez cały rok.


