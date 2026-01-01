Zaparz 2 łyżki i wklep w twarz przed snem. Wyprasuje zmarszczki i odmłodzi cerę o dekadę. Domowa maseczka na zmarszczki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-01 12:51

Zmarszczki na twarzy są powodem kompleksów u wielu pań. Jednak, zamiast stosować botoks czasami wystarczy wprowadzić kilka zmian w codziennej pielęgnacji cery dojrzałej, aby zmarszczki zaczęły się stopniowo zmniejszać. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tej domowej maseczki na zmarszczki. Zalej 2 łyżki wrzątkiem i wklep wieczorem w twarz. Cera będzie gładka i widocznie odmłodzona.

Maseczka na zamarszczki

i

Autor: Shutterstock
  • Zmarszczki to naturalny proces starzenia, ale można go spowolnić, dbając o odpowiednią pielęgnację.
  • Zamiast drogich zabiegów, wypróbuj domowe maseczki, które odżywią skórę i zredukują widoczność zmarszczek.
  • Zalej 2 łyżki siemienia lnianego wrzątkiem i wklep wieczorem w twarz, a zmarszczki będą znikać dzień po dniu.
  • Jak siemię lniane działa na skórę i jakie inne naturalne składniki pomogą Ci zachować młody wygląd cery?

Domowe maseczki na zmarszczki

Zmarszczki na twarzy zaczynają pojawiać się dość wcześnie bo już po 25. roku życia i chyba każda kobieta pragnie ten proces spowolnić i zachować młody wygląd skóry możliwie jak najdłużej. Jednak to naturalne, że z wiekem cera traci jędrność i pojawiają się na niej oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, ale też przebarwienia. Oczywiście najpopularniejszym sposobem na szybkie odmłodzenie i zredukowanie zmarszczek jest botoks, na który decyduje się coraz więcej kobiet. Tu przede wszystkim trzeba liczyć się z kosztami i koniecznością regularnego poddawania się temu zabiegowi. Warto pamiętać, że przyczyn pojawienia się zmarszczek jest wiele. Można w pewnym stopniu spowolnić starzenie się naszej skóry wprowadzając bogatą pielęgnację cery. W tym celu świetnie sprawdzają się domowe maseczki na zmarszczki. Najczęściej można je przygotować ze składników, które mamy pod ręką, a to one są bogatym źródłem witamin, cennych dla naszej skóry. Na przykład awokado, miód, siemię lniane, czy banan mają zbawienny wpływ na elastyczność skóry. Warto wykorzystywać te produkty w pielęgnacji cery, aby zmniejszyć zmarszczki.

Zalej 2 łyżki wrzątkiem i wklep wieczorem w twarz, a zmarszczki znikną dzień po dniu

Jedną z najłatwiejszych w przygotowaniu domowych maseczek na zmarszczki jest ta z siemienia lnianego. Dwie łyżki ziaren siemienia lnianego zalej 100 ml wrzątku, przykryj i pozostaw do ostygnięcia. Następnie po wieczornym oczyszczeniu cery, wklep maseczkę z siemienia w skórę i pozostaw do wyschnięcia. Siemię lniane wspaniale nawilża skórę, spłyca zmarszczki zapobiega powstawaniu nowych, a także wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry. Taka maseczka doda cerze blasku i sprawi, że będzie wyglądać nawet 10 lat młodziej.

Polecany artykuł:

Mój sekret na zmarszczki pod oczami. Nasączam waciki i kładę pod oczy. Wyglądam…
Świąteczny manicure
8 zdjęć
Super Express Google News
Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują?
Pytanie 1 z 8
Twoje wymarzone wakacje to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMOWA MASECZKA
ZMARSZCZKI
MASECZKA NA TWARZ