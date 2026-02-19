Agresywna kobieta szarpała 4-letnią dziewczynką. Dziecko trafiło pod opiekę dziadka

18 lutego interwencja SOK w rejonie przystanku Gorzów Wlkp. Zieleniec

Kobieta szarpała 4-letnią dziewczynkę

37-latka była agresywna wobec funkcjonariuszy

Przyznała, że zażywała mefedron

Trafiła do szpitala, dziecko przekazano dziadkowi

W godzinach przedpołudniowych patrol SOK z Gorzowa Wielkopolskiego, realizując ustawowe zadania w rejonie przystanku Gorzów Wlkp. Zieleniec, zauważył kobietę szarpiącą kilkuletnie dziecko. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i oddzielili dziewczynkę od osoby dorosłej, aby zapewnić jej bezpieczeństwo oraz wyeliminować ryzyko doznania obrażeń.

- Kobieta zachowywała się agresywnie również wobec interweniujących funkcjonariuszy SOK. Nie reagowała na polecenia wydawane przez patrol, używała wulgarnych słów i wykazywała irracjonalne zachowanie - informuje st. insp. Piotr Żłobicki.

Ze względu na dynamiczny przebieg zdarzenia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obecnym osobom, na miejsce wezwano patrol Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Przyznała, że zażywała mefedron

Po przybyciu policjantów 37-latka nadal przejawiała agresję. Funkcjonariusze Policji zastosowali wobec niej środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. W ich obecności kobieta przyznała, że zażywała środki psychoaktywne w postaci mefedronu.

Następnie została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala.

Podczas całej interwencji czteroletnia dziewczynka znajdowała się pod opieką funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Po zakończeniu czynności została bezpiecznie przekazana pod opiekę dziadka.