Rada Pokoju. Trump ogłasza plan dla Strefy Gazy. Siły stabilizacyjne z pięciu państw, miliardy dolarów pomocy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-19 19:54

Pięć państw zadeklarowało wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy, zaś dziewięć zobowiązało się do wpłacenia łącznie 7 mld USD na pakiet pomocy humanitarnej dla tej palestyńskiej półenklawy - powiedział prezydent USA Donald Trump w czwartek (19.02) na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju. Ogłosił też, że USA przeznaczą na rzecz Rady 10 mld USD.

  • Trump: 5 państw wyśle siły stabilizacyjne do Strefy Gazy.
  • Wojska mają wysłać: Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan.
  • Egipt i Jordania zadeklarowały wsparcie szkoleniowe i logistyczne.
  • 9 krajów przekaże łącznie 7 mld USD na pomoc humanitarną dla Gazy.
  • USA ogłosiły dodatkowo 10 mld USD dla Rady Pokoju.
  • Trump wspomniał też o rozmowach z Iranem i kwestii broni jądrowej.
  • W posiedzeniu w Waszyngtonie uczestniczyli przedstawiciele 49 państw.

Trump powiedział, że wojska i siły policyjne do Strefy Gazy wyślą: Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan. Wysiłki te mają wesprzeć też Egipt i Jordania poprzez „bardzo, bardzo znaczącą pomoc, wojska, szkolenie i wsparcie dla bardzo godnej zaufania palestyńskiej policji” - dodał.

Ponadto dziewięć krajów - Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt - zobowiązało się do przeznaczenia łącznie 7 mld USD na pomoc humanitarną. Trump zapowiedział, że fundusze na pomoc Strefie Gazy zbierze też federacja piłkarska FIFA, a Norwegia zorganizuje kolejne spotkanie Rady Pokoju. Wspominając o tym, Trump przyznał, że miał nadzieję, że zapowiedź Oslo o spotkaniu dotyczy Nagrody Nobla dla niego, twierdząc, że został oszukany przez Komitet Noblowski.

Trump poruszył też kwestię negocjacji prowadzonych z Iranem oraz napięć w relacjach USA z tym krajem. Wyraził nadzieję, że uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie na temat irańskiego programu jądrowego, i zapowiedział, że przekona się o tym „prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 dni”. - Mamy trochę pracy do wykonania z Iranem. Nie mogą mieć broni jądrowej. To proste, inaczej nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedziano im, że mają broń jądrową i nie mogą mieć broni jądrowej, powiedziano im to bardzo stanowczo - przekazał.

Amerykański prezydent wypowiedział się też o samej Radzie Pokoju, przedstawiając ją jako ciało wspierające i wręcz nadzorujące ONZ. - Pewnego dnia mnie tu nie będzie. Myślę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie znacznie silniejsza. Rada Pokoju będzie niemal nadzorować Organizację Narodów Zjednoczonych i dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie. Ale my wzmocnimy Organizację Narodów Zjednoczonych. Zadbamy o to, aby jej infrastruktura była dobra. Potrzebują pomocy, i to finansowej. Pomożemy im finansowo i zadbamy o to, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych była w stanie działać - powiedział.

Czytaj też: Kim Dzong Un znów grozi światu. Dyktator mówi o "natychmiastowym załamaniu"

Zaplanowane na 75 minut posiedzenie zgromadziło przedstawicieli 49 państw, w tym większość w charakterze obserwatora. Kilkanaście krajów było reprezentowanych na szczeblu głowy państwa lub szefa rządu, m.in.: Argentyna, Bahrajn, Katar, Kazachstan, Indonezja, Albania, Egipt, Węgry, Rumunia, Armenia i Kambodża.

NIE MOŻEMY BAĆ SIĘ TRUMPA! Prof. Kuźniar: AMERYKA UPADŁA! | Najsztub Pyta
Rada Pokoju
Galeria zdjęć 25
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Rada Pokoju
STREFA GAZY
USA