Weszła do Warty i zniknęła. To kolejny dzień dramatycznych poszukiwań 26-letniej Angeliki!

Funkcjonariusze kolejny dzień z rzędu nieprzerwanie prowadzą poszukiwania zaginionej 26-latki. Kobieta w niedzielę, 15 lutego, około godziny 16 wyszła z domu, a następnie – jak wynika z ustaleń policji – weszła do rzeki Warty w rejonie ulicy Fabrycznej. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

W akcję zaangażowani są policjanci z kilku pionów gorzowskiej komendy. Działania prowadzone są zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie rzeki. Mundurowi zapowiadają, że poszukiwania będą kontynuowane także w kolejnych dniach. Doraźnie policję wspierają strażacy, którzy wykorzystują specjalistyczny sprzęt, w tym drony umożliwiające przeszukiwanie trudno dostępnych terenów nadrzecznych.

Służby podkreślają, że każda informacja może mieć kluczowe znaczenie. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginioną kobietę lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące okoliczności zdarzenia, o pilny kontakt. Zgłoszenia można kierować pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do gorzowskiej policji pod numer 47 791 25 11.

Poszukiwania trwają, a każda kolejna godzina jest walką z czasem.