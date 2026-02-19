Seniorka wołała o pomoc. Jej życie było w niebezpieczeństwie

Do dramatycznych scen doszło w jednym z bloków w Boguszowicach. Zaniepokojony mieszkaniec Osiedla Południe usłyszał dochodzące z góry rozpaczliwe wołanie o pomoc. Głos należał do jego 89-letniej sąsiadki. Kobieta znajdowała się na balkonie swojego mieszkania na trzecim piętrze.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Komisariatu Policji w Boguszowicach. Funkcjonariusze wiedzieli, że nie ma czasu do stracenia. Zanim na miejsce dotarły inne służby, podjęli decyzję, która wymagała odwagi i zdecydowania — przeskoczyli z balkonu sąsiada do mieszkania seniorki.

Na balkonie zastali leżącą kobietę. 89-latka przewróciła się i od dłuższego czasu nie była w stanie wstać. Przy ujemnej temperaturze sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Mundurowi natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie otworzyli drzwi od środka, umożliwiając wejście zespołowi ratownictwa medycznego.

Seniorka, skarżąca się na silny ból w klatce piersiowej, została przewieziona do szpitala.

Pomoc nic nie kosztuje!

Ta interwencja pokazuje, jak wiele może zależeć od czujności sąsiadów i błyskawicznej reakcji służb. Gdyby nie szybkie działanie i odważna decyzja policjantów, ta historia mogła zakończyć się znacznie tragiczniej.

Policja zachęca również do utrzymywania kontaktu z samotnie mieszkającymi sąsiadami, szczególnie w okresie niskich temperatur, gdy zagrożenie wychłodzeniem jest realne. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.

Jak podkreślają mundurowi — szybka reakcja ma ogromne znaczenie. W tym przypadku czujność sąsiada i zdecydowane działanie policjantów sprawiły, że pomoc dotarła na czas.