Tragedia w lesie. Jedna sekunda zmieniła wszystko. Policja poszukuje świadków

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-19 21:28

To miała być zwykła podróż. Kilka minut później samochód był rozbity o drzewo, a życie 61-letniej kobiety dobiegło końca. Do dramatycznego wypadku doszło 3 lutego na zalesionym odcinku drogi wojewódzkiej nr 919. Śledczy wciąż próbują ustalić, dlaczego auto nagle zjechało z jezdni. Teraz policja pilnie poszukuje świadków – w szczególności osoby, która jako pierwsza ruszyła z pomocą.

Wypadek Rudy

i

Autor: KPP Racibórz/ Materiały prasowe

Wracamy do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się 3 lutego 2026 roku w Rudach w powiecie raciborskim. Tragiczny wypadek, który zakończył się śmiercią jednej z pasażerek, wciąż budzi ogromne emocje. Teraz Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje świadków tego śmiertelnego zdarzenia.

Śmierć na leśnym odcinku drogi

Do tragedii doszło około godziny 17 na drodze wojewódzkiej nr 919, na zalesionym odcinku ulicy Kolonia Renerowska w Rudach. Na miejsce skierowano patrol policji po zgłoszeniu groźnego wypadku z udziałem samochodu marki Suzuki.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jadący od strony miejscowości Rudy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Skutki były dramatyczne. 61-letnia pasażerka poniosła śmierć na miejscu. 64-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i ustalając okoliczności tragedii. Śledczy próbują odpowiedzieć na kluczowe pytanie: co doprowadziło do zjazdu pojazdu z drogi?

Polecany artykuł:

Dramat w powiecie raciborskim.. Mundurowi ruszyli na pomoc wystraszonemu zwierz…

Policja apeluje do świadków

Teraz sprawa nabiera nowego wymiaru. Raciborscy funkcjonariusze zwracają się z pilnym apelem do wszystkich osób, które mogły być świadkami wypadku lub przejeżdżały w tym czasie przez ten odcinek drogi.

Szczególnie ważny jest kontakt osoby, która udzielała pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Jej relacja może okazać się kluczowa dla ustalenia przebiegu ostatnich chwil przed tragedią.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu pod numerem telefonu 47 855 62 30 lub pod numerem alarmowym 112.

Śledczy podkreślają, że nawet pozornie nieistotny szczegół może mieć ogromne znaczenie

Pierwsza pomoc - czy wiesz, jak jej udzielić?
Pytanie 1 z 10
Wypadek samochodowy
wypadek samochodowy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ŚMIERĆ
WYPADEK