Wracamy do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się 3 lutego 2026 roku w Rudach w powiecie raciborskim. Tragiczny wypadek, który zakończył się śmiercią jednej z pasażerek, wciąż budzi ogromne emocje. Teraz Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje świadków tego śmiertelnego zdarzenia.

Śmierć na leśnym odcinku drogi

Do tragedii doszło około godziny 17 na drodze wojewódzkiej nr 919, na zalesionym odcinku ulicy Kolonia Renerowska w Rudach. Na miejsce skierowano patrol policji po zgłoszeniu groźnego wypadku z udziałem samochodu marki Suzuki.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jadący od strony miejscowości Rudy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Skutki były dramatyczne. 61-letnia pasażerka poniosła śmierć na miejscu. 64-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i ustalając okoliczności tragedii. Śledczy próbują odpowiedzieć na kluczowe pytanie: co doprowadziło do zjazdu pojazdu z drogi?

Policja apeluje do świadków

Teraz sprawa nabiera nowego wymiaru. Raciborscy funkcjonariusze zwracają się z pilnym apelem do wszystkich osób, które mogły być świadkami wypadku lub przejeżdżały w tym czasie przez ten odcinek drogi.

Szczególnie ważny jest kontakt osoby, która udzielała pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Jej relacja może okazać się kluczowa dla ustalenia przebiegu ostatnich chwil przed tragedią.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu pod numerem telefonu 47 855 62 30 lub pod numerem alarmowym 112.

Śledczy podkreślają, że nawet pozornie nieistotny szczegół może mieć ogromne znaczenie