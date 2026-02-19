Sąsiedzi widzieli dym. W środku była 67-letnia kobieta. Zginęła w płomieniach

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-19 15:45

Spokojny wieczór przy ulicy księdza Drozdka w Kaletach przerwały syreny alarmowe. Gdy sąsiedzi dostrzegli dym wydobywający się z jednego z domów, natychmiast wezwali pomoc, mając nadzieję, że mieszkająca tam samotnie kobieta zdążyła uciec. Strażacy toczyli dramatyczną walkę z czasem i żywiołem. Niestety, finał akcji ratunkowej przyniósł druzgocące wieści.

Dramat przy ulicy księdza Drozdka

Wszystko wydarzyło się w środowy wieczór, 18 lutego. Około godziny 20:00 spokój mieszkańców ulicy księdza Drozdka w Kaletach został brutalnie przerwany. W jednym z domów jednorodzinnych wybuchł pożar, a sytuacja od początku wyglądała na bardzo groźną. Tarnogórska policja potwierdza, że zgłoszenie wpłynęło od przerażonych sąsiadów, którzy zauważyli gęsty dym wydobywający się z budynku. Zgłaszający podejrzewali, że w środku płonącego domu wciąż mogą znajdować się ludzie.

Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy z OSP Kalety, OSP Żyglinek oraz jednostki z Tarnowskich Gór, wspierani przez policję i ratowników medycznych. Rozpoczęła się walka z żywiołem. Gdy ogień został opanowany, ratownicy weszli do środka, by przeszukać pogorzelisko.

Niestety, ich najgorsze obawy się potwierdziły. Na drugiej kondygnacji budynku odnaleziono ciało 67-letniej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało również o znalezieniu dwóch martwych psów.

- Wczoraj o godzinie 20:24 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru budynku przy ul. Ks. Drozdka w Kaletach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia do naszych zadań należało zlokalizowanie i ugaszenie zarzewi ognia, przeszukanie budynku. Niestety w zdarzeniu jedna osoba poniosła śmierć - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach.

Polecany artykuł:

Szok! Proboszcz zamieścił wulgarny wpis na stronie parafii. Chodzi o dzieci

Śledczy badają przyczyny tragedii

Co doprowadziło do tego koszmaru? Na ten moment przyczyny pojawienia się ognia pozostają nieznane. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora, przy wsparciu biegłego z zakresu pożarnictwa. Prokurator obecny na miejscu tragedii zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok kobiety, co ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności jej śmierci. Śledczy będą teraz szczegółowo odtwarzać przebieg wydarzeń, by ustalić, dlaczego doszło do tego dramatu.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
KALETY
ŚMIERĆ