Masz te starocie w domu? Możesz siedzieć na fortunie. Ceny zwalają z nóg

O mały włos nie wyrzucił fortuny do kosza

Pan Adam zabrał się za porządki w starym domu rodziców. Był o krok od zamówienia kontenera i wyrzucenia wszystkiego, co uznał za bezużyteczne graty upchnięte pod łóżkami. Coś go jednak tknęło. Jego wzrok przyciągnęły dwa niepozorne, szklane dzbanki. Spojrzenie na metkę wywołało szok. Okazało się, że to oryginalne szkło designerskie, warte dzisiaj kilka tysięcy złotych.

To nie jest odosobniony przypadek. Wystarczy wejść na aukcje internetowe, by zrozumieć, co się dzieje. Polskę ogarnęła prawdziwa gorączka złota związana z przedmiotami z drugiej połowy XX wieku. Podczas gdy my szukamy perełek z PRL, za granicą fortunę płaci się za ikony popkultury i pierwsze gadżety technologiczne. Zanim wyniesiesz cokolwiek do piwnicy, sprawdź, czy nie wyrzucasz pieniędzy w błoto.

Białe kruki z Ćmielowa. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

Przez lata kurzyły się na meblościankach, niedoceniane i zapomniane. Dziś wracają na salony i to w jakim stylu! Figurki „new look” z fabryki w Ćmielowie, projektowane przez Lubomira Tomaszewskiego, są poszukiwane jak święty Graal. Ceny? Nawet kilkanaście tysięcy złotych za unikatowe egzemplarze.

Podobnie sytuacja wygląda z ceramiką z Włocławka. Masz w domu charakterystyczne patery lub wazony? Jeśli są w idealnym stanie i nie mają odprysków, trzymasz w rękach obiekt pożądania najbogatszych kolekcjonerów.

Szkło droższe od złota? Te nazwy musisz znać

To już nie są zwykłe wazony, to prawdziwe inwestycje. Projekty takich twórców jak Zbigniew Horbowy czy Eryka Trzewik-Drost stanowią odrębną kategorię na rynku sztuki. Słynne serie „Asteroid” czy „Radiant”, zwłaszcza w rzadkich kolorach jak kobalt czy czerwień, osiągają na licytacjach astronomiczne kwoty. Wzrost wartości o 1000% w ciągu kilku lat nikogo już w tej branży nie dziwi.

Nawet wyśmiewane przez lata kryształy przeżywają swoją drugą młodość. Największym wzięciem cieszą się te o odważnych, geometrycznych szlifach i mocnych barwach, które idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz.

Twój stary fotel może być warty majątek

Kultowy fotel 366 Józefa Chierowskiego to absolutny klasyk, którego cena stale rośnie, ale to nie koniec niespodzianek. Prawdziwe rekordy biją teraz meble, które były produkowane na mniejszą skalę. Krzesła „Skoczek” czy ażurowe regały zachowane w nienaruszonym stanie to prawdziwa żyła złota dla każdego znalazcy.

Uważaj jednak z naprawami. Dla koneserów najcenniejszy jest oryginalny lakier i fabryczna tapicerka. Domorosła renowacja może drastycznie obniżyć wartość znaleziska.

Te przedmioty najszybciej zyskują na wartości

Zachód płaci krocie za te gadżety

Na rynkach zachodnich panują nieco inne trendy, ale tam również nostalgia kosztuje fortunę. Pokolenie dzisiejszych 40-latków płaci krocie za wspomnienia z dzieciństwa.

Zabawki z lat 80. i 90.: Oryginalnie zapakowane figurki z Gwiezdnych Wojen czy He-Man, a także pierwsze edycje kart Pokémon potrafią kosztować tysiące dolarów.

Początki technologii: Stary, metalowy Walkman Sony, pierwszy komputer Apple czy telefon wielkości cegły? To dziś „rzeźby technologiczne", których pożądają kolekcjonerzy na całym globie.

Co jest cenne u nas, a co za granicą?

Kategoria Polska (Hity PRL) Świat (Globalne ikony) Ceramika Figurki z Ćmielowa, Włocławek Porcelana Miśnieńska, Delft Zabawki Maskotki Se-ma-for (np. Miś Uszatek) Karty Pokémon (1. edycja), Star Wars Elektronika Gramofony Unitra, radio Diora Zafoliowane pierwsze iPhone’y Szkło Horbowy, Drost (szkło prasowane) Szkło Murano, Baccarat Meble Fotele Chierowskiego, krzesła „Skoczek” Design skandynawski, włoskie lampy

Jak nie dać się oszukać? Sprawdź to przed sprzedażą

Pamiętaj, że nie każdy stary przedmiot automatycznie jest skarbem. O tym, czy zarobisz fortunę, czy grosze, decydują detale:

Stan zachowania: To klucz do sukcesu. Brak pęknięć, a najlepiej oryginalne pudełko, potrafią wywindować cenę w kosmos.

To klucz do sukcesu. Brak pęknięć, a najlepiej oryginalne pudełko, potrafią wywindować cenę w kosmos. Rzadkość: Limitowane edycje i nietypowe kolory są najbardziej pożądane.

Limitowane edycje i nietypowe kolory są najbardziej pożądane. Pochodzenie: Podpis projektanta lub stempel fabryki to twoja gwarancja autentyczności.