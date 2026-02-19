Ten sondaż to jak promyk słońca dla Marty Nawrockiej! Dobre wieści. Można gratulować!

Głośny wywiad Marty Nawrockiej

Ostatnie dni był dość trudne dla Marty Nawrockiej. Pierwsza dama udzieliła wywiadu stacji TVN24, w czasie którego podsumowała pierwsze pół roku w nowej roli. Mówiła też o swojej pracy, zadaniach, była też pytana o tematy światopoglądowe, które jak wiadomo zawsze najbardziej interesują i działają na opinię publiczną.

Szczególnie głośno po emisji wywiadu było na temat jednego z jego fragmentów, w którym została dopytana o to, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne. Wtedy prezydentowa wydała się nieco zmieszana i powiedziała tylko: „Poproszę inny zestaw pytań”. Od razu wylała się za to na nią krytyka. Przeciwnicy jej męża, ale też całego jego środowiska, od razu zaczęli zarzucać pierwszej damie brak przygotowania do wywiadu, wytykali, że nie potrafi się zachować przed kamerą, jest nieporadna, a jeszcze inni wprost wskazywali, że nie powinna zabierać głosu, bo nie ma kompetencji.

Polacy wskazali najlepszą żonę prezydenta w III RP

W czwartek (19 lutego) pojawił się nowy sondaż dotyczący pierwszych dam. SW Research dla Onetu sprawdził, jak Polacy oceniają żony prezydentów w okresie III RP.

Jak łatwo się domyśleć, najwięcej osób wskazało w badaniu na Jolantę Kwaśniewską, jako najlepszą pierwszą damę, postawiło na nią 45,3 proc. badanych. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego pełniła rolę prezydentowej przez dwie kadencje i była szczególnie lubiana przez społeczeństwo. Ludzie ją kochali, za jej działalność charytatywną, wsparcie chorych, ale też za styl i klasę, Kwaśniewska do dziś jest aktywna i działa na rzecz potrzebujących i wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła zaś obecna prezydentowa. Martę Nawrocką jako najlepszą pierwszą damę wybrało 16,7 proc. osób. To dobry wynik szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że dopiero od kilku miesięcy pełni tę rolę, a wcześniej nie była związana z polityką. Nawrocka jednak postanowiła działać i być aktywną prezydentową, wystarczy wspomnieć, że założyła fundację „Blisko Ludzkich Spraw”.

Trzecią pozycję w sondażu zajęła zaś Maria Kaczyńska z wynikiem 10,6 proc. Tragicznie zmarłą prezydentową Polacy nadal pamiętają i cenią. Kaczyńska została zapamiętana jako osoba, która odważna, która nie bała się mówić, co myśli. Działała zgodnie ze sobą i potrafiła łączyć różne środowiska.

Kolejne miejsce zajęła zaś Agata Duda, która jest uważana za najlepszą pierwszą damę przez 4,8 proc. osób. Jej mąż sprawował urząd prezydenta przez 10 lat, więc Duda dała się dobrze poznać. Chociaż nie zabierała głosu w sprawach politycznych, co wielu komentatorów jej wypominało, to ona trzymała się podjętej decyzji, by robić to, co jej odpowiada. Działała charytatywnie, angażowała się społecznie, odwiedzała dzieci i młodzież, co było spójne z tym, czym zajmowała się przez lata, czyli z pracą nauczycielki.

Niewiele mniej osób wskazało w sondażu Danutę Wałęsę, która była pierwszą damą w latach 90. Na żonę Lecha Wałęsy postawiło 4,2 proc. badanych, a na żonę Bronisława Komorowskiego, Annę Komorowską tylko 2,6 proc. Polaków, tym samym znalazła się ona na ostatnim miejscu w sondażu. Warto dodać, że 15,7 proc. badanych nie wybrało żadnej z pierwszych dam.

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje

Express Biedrzyckiej - WSTĘP