DUKA zaprasza na zimową ucztę Północy: dorsz i owoce morza w skandynawskim stylu

Smak, który opowiada historię

W skandynawskiej kulturze dorsz to coś więcej niż ryba. To symbol zimy, wspólnoty i bliskości natury. W domach i restauracjach królują wtedy proste, czyste smaki: pieczony dorsz z masłem ziołowym, krewetki podawane na lodzie, mule w białym winie, pasty rybne na świeżym chlebie. Wszystko podane w sposób, który nie przytłacza – ma podkreślać to, co najważniejsze: jakość i naturalność. DUKA od lat czerpie z tej filozofii. Jej produkty powstają z myślą o kuchni, która jest jednocześnie funkcjonalna i piękna, a jedzenie staje się niezapomnianym doświadczeniem.

Domowa uczta inspirowana Północą

W zimowe popołudnia, gdy za oknem panuje szarówka, a w domu unosi się aromat świeżej ryby, łatwo odtworzyć atmosferę kojarzącą się z norweskimi Lofotami. W przygotowaniu dań z ryb i owoców morza kluczowe znaczenie mają naczynia, które zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła i pozwalają zachować naturalną strukturę składników. Żeliwny garnek DUKA BJORN, wykonany z masywnego, świetnie akumulującego ciepło materiału, doskonale sprawdza się do gotowania muli – długo utrzymuje temperaturę i umożliwia podanie potrawy bezpośrednio po zdjęciu z ognia. Do bulionów rybnych i lekkich zup idealnie nadaje się aluminiowy garnek z pokrywką DUKA GOTA COOK, który szybko się nagrzewa i równomiernie rozprowadza ciepło. Warzywa serwowane do ryb można przygotować na parze w garnku DUKA ESKIL, wyposażonym w pojemną nakładkę parową, która pozwala zachować ich naturalny smak, jędrność i wartości odżywcze. W przypadku ryb grillowanych, popularnych w kuchni skandynawskiej, praktycznym rozwiązaniem jest patelnia grillowa DUKA GOTA COOK – jej rowkowana powierzchnia nadaje filetom charakterystyczny rys, a powłoka ułatwia smażenie bez przywierania, podkreślając naturalny smak i aromat ryby.

Równie ważna jak samo gotowanie jest odpowiednia forma podania. Wśród propozycji DUKA znajdują się kolekcje porcelany, które szczególnie dobrze sprawdzają się przy serwowaniu ryb i owoców morza. DUKA Krog to linia inspirowana nordycką prostotą, wyróżniająca się nieregularnymi kształtami oraz białą kolorystyką przełamaną granatowymi elementami. Talerze i półmiski z tej kolekcji nadają stołowi lekki, naturalny charakter, a ich wyrazista, a jednocześnie stonowana estetyka podkreśla świeżość serwowanych potraw. Z kolei DUKA Time Dim to kolekcja o bardziej minimalistycznym, nowoczesnym wyrazie. Stonowane barwy, matowe wykończenie i prosta forma sprawiają, że naczynia z tej linii harmonijnie komponują się z różnymi aranżacjami stołu, eksponując naturalny wygląd ryb i owoców morza w elegancki, wyważony sposób.

Przystawki – takie jak pasty rybne, masło z cytryną czy pieczywo – można wygodnie serwować na zestawie do przystawek i sosów DUKA WAREWOOD z obrotową tacą, która ułatwia dostęp do dodatków wszystkim gościom. Smaczne dodatki jak cytryna, oliwki czy marynaty, dobrze prezentują się w zestawie miseczek z podstawką DUKA BAMBOO, wykonanym z połączenia ceramiki i naturalnego drewna. Grillowaną rybę lub przekąski można efektownie podać na desce do serwowania BOSKA. Zastawę stołową uzupełnia nowoczesny komplet sztućców AMEFA MODERNO, który harmonizuje z estetyką inspirowaną Północą.

Północ w Twojej kuchni

DUKA przypomina, że kuchnia skandynawska opiera się na prostocie i jakości – nie wymaga skomplikowanych technik, lecz uważności, najwyższej jakości składników i narzędzi, które pomagają je odpowiednio przygotować i podać. Sezon na dorsza to doskonały moment, by zwolnić tempo, zaprosić bliskich do stołu i celebrować zimę tak, jak robią to mieszkańcy Północy – prosto, pięknie i razem.

Pełna oferta produktów dostępna jest w salonach stacjonarnych DUKA w całej Polsce oraz na duka.com. Do 2 marca garnki i patelnie marki DUKA dostępne są w promocji: -50% na drugi produkt z tej kategorii.