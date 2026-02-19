Takiego wyboru w Rossmannie dawno nie było. Viralowe perfumy arabskie za 80 zł. Mówią, że tak pachnie luksus Bliskiego Wschodu

Odkryj luksus Bliskiego Wschodu w Rossmannie – arabskie perfumy Lattafa w promocyjnych cenach!

Kultowy zapach Lattafa Yara Tous, viralowy hit mediów społecznościowych, dostępny jest za mniej niż 80 zł.

Poczuj energetyczną kompozycję kokosa, mango, jaśminu i wanilii, idealną na nadchodzącą wiosnę.

Nie przegap okazji! Promocja trwa tylko do 25 lutego – znajdź swój zapach luksusu!

Promocje na perfumy w Rossmannie. Zapach luksusu Bliskiego Wschodu za mniej niż 80 zł

Polki pokochały arabskie perfumy. Już od kilku sezonów to właśnie arabskie zapachy podbiły media społecznościowy i każdy kolejny flakon staje się viralowy. Perfumiarskie trendy doskonale rozumie Rossmann. Popularna sieć drogerii przygotowała wyjątkową promocję na zapachy marki Lattafa. Tylko do 25 lutego większość kochanych kompozycji zapachów Lattafa kupisz za mniej iż 80 zł. To wyjątkowa gratka dla wszystkich miłośniczek bogatych nut zapachowych i luksusowych flakonów.

W promocji Rossmanna na arabskie perfumy kupisz między innymi kultową propozycję Lattafa Yara Tous. To energetyczny zapach, który świetnie wpasuje się w ostatnie dni zimy i pierwsze chwile wiosny. Uznawany za jeden z flagowych zapachów marki, Lattafa Yara Tous kojarzy się z luksusem Bliskiego Wschodu i pięknem kobiecej energii. To kompozycja, która zmysłowo łączy tradycję oraz nowoczesność. jest obietnicą randki w aromatycznej restauracji, a jednocześnie uspokaja i wprawia w dobre wibracje. Lattafa Yara Tous oferuje luksus w przystępnej cenie i zapach, który słynie z trwałości. Arabskie perfumy to przede wszystkim bogate kompozycje, które nie uznają kompromisów. Podobnie jest w tym przypadku, Lattafa Yara Tous otwiera się aromatami letniego kokosa, soczystego mango i marakui w nutach głowy. Serce tego wyjątkowego zapachu stanowi zmysłowy i kobiecy jaśmin, a także heliotrop oraz energetyczny kwiat pomarańczy. Baza zapachu jest bardzo tradycyjna i skupia się wokół słodkiej wanilii, drewna kaszmirowego oraz piżma, które dodaje kompozycji elegancji oraz stylu. Lattafa Yara Tous to zapach życia, kobiecości oraz pozytywnej energii. Rewelacyjnie sprawdzi się w pierwszych dniach wiosny, a w najnowszej promocji Rossmanna zakupisz go w cenie 79,99 zł za flakon.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe