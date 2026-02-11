Odwołaj laminację brwi. Po przebudzeniu wetrzyj we włoski, a będą idealnie podkreślone. Domowy sposób na sterczące brwi

Gęste i podkreślone brwi to rama spojrzenia, ale wizyty u kosmetyczki mogą być kosztowne.

Istnieje prosty i tani domowy sposób, by ujarzmić sterczące włoski i nadać im pożądany kształt.

Wystarczy wetrzeć jeden produkt w brwi każdego ranka, by stały się miękkie, podatne na formowanie i z czasem gęstsze.

Chcesz poznać ten sekret na idealne brwi bez wychodzenia z domu? Przeczytaj artykuł!

Po przebudzeniu wetrzyj we włoski, a będą miękkie i idealnie podkreślone

Zadbane i odpowiednio wyregulowane brwi, kształtem dopasowane do twarzy są ramą spojrzenia. W ostatnich latach furorę robią gęste i grubsze brwi. Wiele kobiet decyduje się na makijaż permanentny lub regularnie odwiedza kosmetyczkę, gdzie wykonuje laminację brwi. Dzięki temu włoski wydają się grubsze i ciemniejsze. Jednak można zaoszczędzić na wizytach w salonie kosmetycznym. W tym celu można stosować na przykład specjalne odżywki, które są dostępne niemal w każdej drogerii. Jednak jest jeszcze jeden domowy sposób na sterczące brwi, który jest tani i bezpieczny. Wystarczy, ze każdego ranka po przebudzeniu wetrzesz w swoje brwi wazelinę kosmetyczną i za pomocą szczoteczki nadasz włoskom pożądany kształt. Wazelina doskonale zmiękczy brwi, dzięki czemu będą one bardziej podatne na formowanie i wygładzenie odstających od skóry włosków. Z czasem też zauważysz, że brwi stają coraz mocniejsze i gęstsze.

Domowe sposoby na sterczące brwi. Tak je wzmocnisz i zagęścisz

Oprócz stosowania wazeliny w celu ułożenia brwi i nadania im pożądanego przez nas kształtu, warto wykorzystać też inne domowe sposoby, które pomogą nam poprawić kondycję włosków - odżywią je, wzmocnią i w efekcie zagęszczą. Jednym z nich jest olejek rycynowy, który jest polecany jako preparat na porost brwi oraz zmniejszenie ich wypadania. Efekt pielęgnacji brwi olejkiem rycynowym, pod warunkiem, że będzie przeprowadzana regularnie przez dłuższy czas może naprawdę zaskoczyć - włoski staną się grubsze, dłuższe i ciemniejsze. Olejek rycynowy można też zastąpić oliwą z oliwek, która zawiera witaminę E i kwasy tłuszczowe odżywiające i nawilżające włosy. Podobne działania będą miały olejki: arganowy i ze słodkich migdałów. Warto nakładać je na co najmniej 30 minut lub najlepiej na całą noc, a brwi z czasem staną się gęste i mocne.

6