Idzie wiosna. Nowości kosmetyczne od marki, która wie, co dobre

Nowość Pixi 2026 – Antioxidant Collection – trzy produkty, które wspierają codzienną ochronę skóry

Pixi rozszerza kultową linię Antioxidant o trzy nowe produkty stworzone z myślą o prostej, codziennej ochronie skóry przed stresem środowiskowym. Antioxidant Collection to lekkie, intuicyjne formuły, które łączą działanie antyoksydantów ze wsparciem bariery hydrolipidowej – na każdym etapie pielęgnacji: od oczyszczania, przez odświeżanie, po pielęgnację okolic oczu.

W skład kolekcji wchodzą: Superberry Cleansing Whip – delikatna, puszysta pianka, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając bariery skóry; Antioxidant Mist – lekka, dwufazowa mgiełka, która nawilża, odświeża i wzmacnia ochronę antyoksydacyjną w ciągu dnia oraz AntioxifEYE Mask Goggles – hydrożelowe maski pod oczy o szerokim kształcie, obejmujące całą okolicę oka, zapewniające natychmiastowe uczucie chłodzenia, nawilżenia i odświeżenia.

Każdy z produktów opiera się na połączeniu składników, które wspierają naturalną odporność skóry i pomagają chronić ją przed oznakami zmęczenia: superjagód, borówki i zielonej herbaty – bogatych w antyoksydanty, ceramidu NP – wzmacniającego barierę hydrolipidową i wspierającego nawilżenie i kamelii – która koi, odżywia i przywraca skórze komfort. Formuły są lekkie, szybko się wchłaniają i łatwo dopasowują się do codziennej rutyny – bez dodatkowych kroków i bez obciążenia skóry.

Dlaczego warto po nie sięgać?

Jak mówi Petra Strand, założycielka Pixi: Skóra każdego dnia mierzy się z wieloma czynnikami – zmianami pogody, stresem, szybkim tempem życia. Chciałam stworzyć prosty rytuał, który daje natychmiastowy komfort i wspiera skórę na dłużej. Ta kolekcja to codzienna ochrona, która pomaga skórze wyglądać świeżo, spokojnie i zadbanie – bez komplikacji.

Jak stosować Antioxidant Collection?

Zaczynaj od Superberry Cleansing Whip, aby delikatnie oczyścić i przygotować skórę. Następnie sięgnij po Antioxidant Mist w ciągu dnia, aby nawilżyć i wzmocnić ochronę antyoksydacyjną (przed użyciem wstrząśnij, aby połączyć fazy). Gdy potrzebujesz szybkiego odświeżenia i wygładzenia okolicy oczu, użyj AntioxifEYE Mask Goggles.

Antioxidant Collection to trzy proste, skuteczne produkty, które wspierają codzienną odporność skóry na stres środowiskowy. Łączą działanie antyoksydantów, ceramidów i składników kojących, zapewniając świeży, zrównoważony i zdrowy wygląd skóry – każdego dnia, bez wysiłku.

Nowość Pixi 2026 – Pixi GradualGlow – nowy sposób na naturalny, codzienny glow

Jest coś wyjątkowego w świeżym, zdrowo wyglądającym blasku skóry – takim, który sprawia, że po przebudzeniu czujesz się pewniej, rezygnujesz z ciężkiego makijażu i po prostu wyglądasz jak najlepsza wersja siebie. Jak osiągnąć taki efekt?

W sezonie Wiosna–Lato 2026 Pixi wprowadza GradualGlow – lekkie, pielęgnacyjne serum samoopalające, które buduje subtelny, naturalnie wyglądający kolor i blask krok po kroku. Produkt pozwala stopniowo ocieplać odcień skóry – tak delikatnie lub intensywnie, jak lubisz. Z każdym użyciem cera zyskuje odrobinę więcej ciepła, a Ty pełną kontrolę nad efektem: od lekkiej poświaty po wyraźniejszy, słoneczny odcień, który wygląda, jakbyś właśnie wróciła z weekendu poza miastem – wypoczęta, promienna, lekko muśnięta słońcem.

Formuła łączy naturalnie pozyskiwaną DHA, odpowiedzialną za stopniowe i równomierne budowanie koloru, z pielęgnacyjnymi składnikami takimi jak kwas hialuronowy czy olej kokosowy. Dzięki temu efekt jest wyjątkowo naturalny i przypomina zdrową, zadbaną skórę, a nie nałożony produkt. Serum ma ultralekką, szybko wchłaniającą się konsystencję, która idealnie wpisuje się w codzienną pielęgnację – poranną lub wieczorną. Nie klei się, nie pozostawia filmu i nie wymaga specjalnych rytuałów. Nakładasz je tak, jak nakładasz serum. I gotowe.

W Pixi zawsze stawiamy na zdrowy, naturalny blask – taki, który wygląda jak najlepsza wersja Twojej skóry – mówi Petra Strand, założycielka marki. Tworząc GradualGlow, zależało nam, aby samoopalacz był tak prosty i komfortowy w użyciu jak pielęgnacja: stopniowy i nawilżający, tak by każdy mógł zbudować dokładnie taki poziom glow, w jakim czuje się najlepiej.

Jak stosować GradualGlow

Najpierw delikatnie złuszcz skórę, zwłaszcza łokcie, kolana i kostki. Następnie nałóż odrobinę kremu na suche partie, by uniknąć intensywniejszego koloru. Rozprowadź serum równą warstwą, zwracając uwagę na okolice stawów. Pamiętaj o umyciu dłoni po aplikacji i pozwól serum się wchłonąć przed założeniem ubrań.

GradualGlow to propozycja dla wszystkich, którzy chcą uzyskać naturalny, stopniowy efekt opalenizny bez wysiłku. To samoopalacz o formule pielęgnacyjnej, który daje pełną kontrolę nad intensywnością koloru opalenizny i idealnie wpisuje się w codzienną rutynę. Glow, które wygląda jak Ty – tylko bardziej wypoczęta.

Nowość Pixi 2026 – LiquidGlow Serum Blush – świeży, naturalny rumieniec w formie pielęgnacyjnego serum

W sezonie Wiosna–Lato 2026 Pixi prezentuje LiquidGlow Serum Blush – nowy róż o konsystencji lekkiego serum, który łączy świeży, zdrowo wyglądający kolor z pielęgnacyjnymi składnikami.

LiquidGlow ma płynną konsystencję, dzięki której gładko rozprowadza się na skórze i łączy z nią bez widocznych granic. Nie osiada na powierzchni jak pudry ani nie tworzy ciężkiej warstwy jak gęste kremowe róże. Efekt to lekka, transparentna warstwa koloru, którą można stopniować – od delikatnego muśnięcia po bardziej wyrazisty rumieniec. To róż dla osób, które chcą, by skóra wyglądała jak… skóra – gładka, oddychająca i naturalnie rozświetlona.

Zgodnie z filozofią „makijaż, który pielęgnuje”, LiquidGlow został wzbogacony składnikami dbającymi o kondycję skóry: skwalan nawilża i daje uczucie miękkości, ekstrakt z prawoślazu koi i wygładza, a olej z nagietka wspiera barierę ochronną i łagodzi. Dzięki temu róż nie tylko dodaje koloru, ale również sprawia, że cera wygląda świeżo i zdrowo przez cały dzień.

W Pixi zawsze stawiamy na naturalne piękno skóry, a nie jej zakrywanie. Chciałam stworzyć róż, który będzie lekki jak pielęgnacja, komfortowy w noszeniu i dobrze wyglądał w codziennym świetle. LiquidGlow daje ten świeży, zdrowy rumieniec, który pojawia się, gdy czujesz się dobrze – a teraz możesz cieszyć się nim każdego dnia – powiedziała Petra Strand, założycielka Pixi.

LiquidGlow jest wyjątkowo wszechstronny. Można stosować go na czystą skórę, aby uzyskać efekt naturalnego, „czystego” rumieńca lub na makijaż, aby dodać twarzy ciepła i wymiaru bez naruszania podkładu. Można go również aplikować na powieki i usta.Kolekcja obejmuje sześć odcieni, zaprojektowanych tak, aby pasowały do różnych tonów i podtonów skóry – od romantycznych, neutralnych różów po cieplejsze, słoneczne odcienie.

Jak stosować Pixi LiquidGlow Serum Blush?

Dla najbardziej naturalnego efektu zacznij od niewielkiej ilości – nałóż jedną kroplę na środek policzka (zwykle wystarcza jeden punkt na stronę), wklep opuszkami palców dla najbardziej „skórnego” efektu lub użyj pędzla, aby uzyskać miękkie rozmycie. Stopniuj intensywność według potrzeb.

LiquidGlow to idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą dodać cerze świeżości i naturalnego koloru w kilka sekund. Lekka, pielęgnacyjna formuła, łatwa aplikacja i efekt zdrowej skóry sprawiają, że to róż, po który sięga się codziennie z przyjemnością.

Nowość Pixi 2026 – On-the-Glow Blush – trzy nowe odcienie kultowego balsamu do policzków, ust i powiek

Pixi Beauty rozszerza linię On-the-Glow Blush o trzy świeże, twarzowe odcienie: Mauve – nowoczesny, miękki kolor o eleganckim wykończeniu, Cassis – soczysty, energetyzujący odcień dodający cerze życia oraz Chantilly – delikatny, świetlisty ton, który subtelnie rozjaśnia i unosi rysy. Każdy z nich zachowuje kultową balsamową konsystencję i naturalne wykończenie, które pokochały fanki Pixi, a jednym ruchem ożywia twarz subtelnym, świeżym kolorem – na policzkach, ustach i powiekach.On-the-Glow Blush wtapia się w skórę pod wpływem ciepła opuszków palców, dzięki czemu kolor stapia się ze skórą i daje efekt świeżości, a nie makijażu. Formuła jest lekka, budująca i wyjątkowo prosta w użyciu – od subtelnej mgiełki po bardziej wyrazisty akcent.

W duchu filozofii Pixi makijaż ma nie tylko upiększać, ale też pielęgnować. Dlatego On-the-Glow Blush zawiera składniki kojące i nawilżające, takie jak ginseng, aloes i ekstrakty owocowe, które zapewniają skórze miękkość i ukojenie na wiele godzin.

To produkt, który szybko staje się częścią codziennego rytuału – zawsze pod ręką, zawsze gotowy. Idealny na szybkie poprawki między spotkaniami, przed wyjściem z domu czy w biegu. Jeden stick, jedna minuta i cera wygląda świeżo, promiennie i bardziej wypoczęta. Jak podkreśla Petra Strand, założycielka Pixi: Zawsze kochałam produkty, które sprawiają, że wyglądasz jak po chwili dla siebie: wypoczęta, promienna i gotowa na dzień. Te nowe odcienie powstały właśnie po to – by dawać codzienny, łatwy do noszenia blask, który naprawdę poprawia nastrój.

Jak stosować On the Glow Blush?

Przesuń stick bezpośrednio po policzkach, ustach lub powiekach, a następnie wklep opuszkami palców. Dla trwalszego efektu nakładaj cienkimi warstwami i stopniowo buduj intensywność.

Nowe odcienie On-the-Glow Blush – Mauve, Cassis i Chantilly – to świeży, prosty sposób na naturalny kolor i zdrowy blask. Wielozadaniowe, pielęgnujące i intuicyjne w użyciu sprawiają, że wyglądanie świeżo staje się tak samo łatwe, jak dobre samopoczucie we własnej skórze.[

Nowość Pixi 2026 – Vitamin C CremeSerum – rozświetlające serum w kremie z witaminą C

Pixi wprowadza Vitamin C CremeSerum – innowacyjne połączenie rozświetlającego serum i nawilżającego kremu w jednym kroku. Produkt został stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji, aby w prosty sposób dodać skórze nawilżenia, odżywienia i świeżego, promiennego wyglądu.Vitamin C CremeSerum wykorzystuje technologię 3D encapsulation – kapsułki z witaminą C są zawieszone w nawilżającej bazie serum. Taka forma chroni stabilność składnika i zapewnia jego równomierne uwalnianie. Lekka, delikatna konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką, odświeżoną i komfortowo nawilżoną.

Formuła została opracowana tak, aby wspierać naturalny blask i zdrowy wygląd cery. Witamina C rozjaśnia i dodaje promienności, niacynamid wspiera równomierny koloryt i wzmacnia barierę hydrolipidową, a kwas ferulowy działa antyoksydacyjnie, pomagając chronić skórę przed stresem środowiskowym. Dzięki temu cera staje się bardziej świetlista, miękka i elastyczna – bez uczucia ciężkości czy lepkości.

W Pixi wierzymy, że najlepsza pielęgnacja to ta, po którą sięga się z przyjemnością – prosta, skuteczna i intuicyjna. Vitamin C CremeSerum idealnie oddaje tę filozofię: łączy wysokiej jakości składniki z dopracowaną formułą i lekką konsystencją, dzięki czemu codzienna pielęgnacja staje się małym, przyjemnym rytuałem. Jak podkreśla założycielka marki, Petra Strand: Dobra pielęgnacja nie musi oznaczać długiej rutyny. Chciałam, by był to jeden krok, który daje nawilżenie, blask i zdrowy wygląd skóry – zwłaszcza w te zabiegane poranki, kiedy potrzebujesz, by pielęgnacja nadążała za Tobą.

Jak stosować Vitamin C CremeSerum?

Rano nałóż na oczyszczoną skórę jako serum i krem w jednym. Zakończ pielęgnację filtrem SPF – np. Pixi On the Glow Shield SPF 50. Wieczorem stosuj jako ostatni krok pielęgnacji. Lekka, komfortowa konsystencja łatwo wnika w skórę, a podczas snu pomaga uzupełnić poziom nawilżenia, dzięki czemu rano cera wygląda jaśniej i świeżej.

Vitamin C CremeSerum to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć skuteczność serum z komfortem kremu w jednym intuicyjnym kroku. Nowoczesna formuła rozświetla, wygładza i nawilża skórę, sprawiając, że cera wygląda świeżo i zdrowo każdego dnia – bez wysiłku.