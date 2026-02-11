Crocs i NBA prezentują nową kolekcję inspirowaną legendami parkietu

Crocs, znany z innowacyjnego podejścia do komfortu i stylu, po raz kolejny zaskakuje, łącząc siły z National Basketball Association. Ta współpraca to coś więcej niż tylko połączenie dwóch marek – to celebracja dziedzictwa koszykówki, przeniesiona na ulice miast w formie wyjątkowego obuwia. Model NBA Echo Clog jest idealnym przykładem tego, jak można połączyć funkcjonalność z głębokim szacunkiem dla tradycji.

Centralnym punktem nowej kolekcji jest oczywiście model NBA Echo Clog. Jego sportowy charakter i wyrazista sylwetka natychmiast przyciągają wzrok, odzwierciedlając dynamikę i energię, która towarzyszy każdemu meczowi NBA. Ale to, co naprawdę wyróżnia te klapki, to ich zdolność do czerpania inspiracji z legendarnej serii NBA Hardwood Classics. Dzięki temu fani mogą nosić na stopach kawałek historii ligi, w świeżej i współczesnej formie.

Kluczowym elementem personalizacji i wyrazu są wymienne przypinki Jibbitz™. W zestawie z NBA Echo Clog otrzymujemy aż 12 unikalnych przypinek, z których każda dumnie prezentuje logo jednej z klasycznych drużyn NBA. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i fanów, którzy mogą dostosować swoje obuwie do ulubionej drużyny lub po prostu zmieniać styl w zależności od nastroju. Od ikonicznego logo Lakers po legendarne Bulls – każda przypinka to małe dzieło sztuki, celebrujące bogatą historię koszykówki.

Model NBA Echo Clog został zaprojektowany z myślą o całodziennym użytkowaniu. Lekka konstrukcja Croslite™ gwarantuje, że klapki są niezwykle wygodne i nie obciążają stóp. Dodatkowo, miękka wkładka LiteRide™ zapewnia amortyzację i wsparcie, sprawiając, że każdy krok jest przyjemnością. Dzięki temu klapki te doskonale sprawdzą się zarówno podczas relaksu w domu, jak i w miejskich stylizacjach inspirowanych kulturą koszykarską.

„NBA Echo Clog to nowoczesny styl z duszą retro – stworzony dla fanów, którzy chcą wyrażać swoją pasję do gry także poza boiskiem” – podkreśla zespół Crocs, idealnie oddając filozofię stojącą za tą kolekcją. To obuwie dla tych, którzy nie tylko oglądają mecze, ale żyją koszykówką i chcą to pokazać światu w oryginalny sposób.

Zaznaczcie w kalendarzach! Premiera kolekcji Crocs x NBA Echo Clog zaplanowana jest na 11 lutego 2026 roku. Fani z całego świata będą mogli nabyć te wyjątkowe klapki na stronie crocs.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych. Biorąc pod uwagę popularność zarówno Crocs, jak i NBA, można spodziewać się, że kolekcja szybko zniknie z półek. To idealna okazja, aby wyrazić swoją miłość do koszykówki i jednocześnie cieszyć się niezrównanym komfortem i stylem.

i Autor: NBA Echo Clog/ Materiały prasowe