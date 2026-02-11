Idealne zapachy na walentynki. Te aromaty rozgrzeją każdą randkę

ŻYCIE JEST JESZCZE PIĘKNIEJSZE, GDY KOCHASZ

Czasem naprawdę niewiele trzeba, by zwykły dzień zamienił się w moment, który chcesz zapamiętać. Wystarczy uśmiech — i zapach, który działa jak natychmiastowy boost dobrego nastroju. La Vie Est Belle Happiness Shot od Lancôme to czysta celebracja radości i szczęścia, zamknięta w kwiatowo-owocowej kompozycji. Energetyczny duet gruszki i jeżyny otwiera zapach świeżo i lekko, by po chwili ustąpić miejsca nutom irysa, kwiatu pomarańczy i jaśminu, które dodają mu miękkości i kobiecej elegancji. Całość dopełnia zmysłowa paczula, nadająca głębi i trwałości. To perfumy idealne na co dzień, a także na okazje, którym chcesz nadać wyjątkowy charakter.

Lancôme La Vie Est Belle Happiness Shot, cena regularna: 545,00 zł/50 ml

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

PARADOKS(Y) KOBIECOŚCI

Delikatna i tajemnicza, a chwilę później zdecydowana i pewna siebie — kobiecość nie lubi prostych definicji. I właśnie na tej niejednoznaczności opiera się Prada Paradoxe — zapach, który łączy klasykę z awangardą, subtelność z innowacją. Kompozycja otwiera się kwiatową świeżością neroli i jaśminu, podkreślając subtelną stronę kobiecej natury. Cenny absolut neroli, pozyskiwany z pierwszych pąków kwiatów specjalnie dla Prady, nadaje zapachowi nową intensywność i lekkość. Zmysłową głębię budują nowoczesne akordy Ambrofix™ — bio-przetworzonego bursztynu — oraz piżmo Serenolide™, które sprawiają, że całość jest jednocześnie ciepła, świeża i pełna energii. To zapach dla kobiet, które lubią swoje sprzeczności — i noszą je z dumą.

Prada Paradoxe, cena regularna: 785,00 zł/90 ml

i Autor: Prada/ Materiały prasowe

PEWNA (SIEBIE) DZIEWCZYNA

Pewność siebie nie potrzebuje manifestów — wystarczy zapach, który mówi wszystko. Chloé Eau de Parfum to ponadczasowa kompozycja dla kobiet, które łączą naturalną lekkość z charakterną osobowością. Otwiera się elegancką różą damasceńską, by po chwili rozkwitnąć świeżym bukietem piwonii, frezji i jaśminu — lekkim, kobiecym i pełnym wiosennej energii. Kwiatowe serce zapachu zyskuje głębię dzięki ciepłej ambrze, szlachetnemu drewnu cedrowemu i nutom mchu dębowego, które nadają całości naturalny, roślinny charakter. Owocowe liczi w nucie głowy wprowadza flirtującą świeżość, pięknie równoważąc ziemiste akordy. To zapach, który otula jak wspomnienie idealnego spotkania — zwiewny, elegancki i uzależniający, pozostający z Tobą przez cały dzień.

Chloé Chloé, cena regularna: 609,00 zł/75 ml

i Autor: Chloé/ Materiały prasowe

RAZEM LEPIEJ

Siła nabiera znaczenia, gdy można ją z kimś dzielić. Miłość dodaje odwagi, stabilności i sensu — także w codziennych momentach. Stronger With You od Emporio Armani to zapach stworzony dla nowoczesnych, pewnych siebie mężczyzn, którzy wiedzą, że najlepsze historie pisze się we dwoje. Kompozycja otwiera się wyrazistą szałwią, wprowadzając świeżość i charakter. Serce zapachu budują aromatyczny kardamon i pikantny różowy pieprz, które podkreślają jego męską energię. Ciepłe akcenty wanilii i krystalizowanego kasztana nadają całości głębi i zmysłowości. To współczesny hołd dla relacji — intensywny, wyrazisty i zapadający w pamięć.

Armani Emporio Armani Stronger with you, cena regularna: 445,00 zł/50 ml

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

ZAPACH AWANGARDY

Awangarda ma wiele twarzy — pewność siebie, bunt i magnetyczną charyzmę. Born in Roma Intense Uomo to intensywna, hipnotyzująca kompozycja, która eksploruje mniej oczywiste strony męskiego charakteru. Stworzony przez mistrzów perfumiarstwa Guillaume’a Flavigny’ego i Antoine’a Maisondieu, zapach łączy szlachetne składniki w sposób odważny i bezkompromisowy. Wanilia otwiera kompozycję ciepłym, uzależniającym akordem, który kontrastuje z aromatyczną świeżością lawendyny. Dymna wetiweria oraz eleganckie nuty drzewne budują głębię i tworzą aurę tajemniczości. To zapach, który celebruje dwoistość natury — subtelność i siłę — podkreślając indywidualność mężczyzn, którzy nie boją się wyrażać siebie intensywnie.

Valentino Born In Roma Uomo Intense Uomo, cena regularna: 729,00 zł/100 ml

i Autor: Valentino/ Materiały prasowe

GRA DO GÓRY NOGAMI

Zasady są po to, by je redefiniować — także w świecie zapachów. Prada Paradigme odwraca klasyczną piramidę zapachową, proponując nieoczywisty rozwój nut i świeże spojrzenie na współczesną męskość. Kompozycja zaczyna się od głębi — od nut bazy — by stopniowo odsłaniać serce i świeży finał. Ciepłe akordy ambry i paczuli tworzą otulającą, intensywną podstawę, a geranium i bergamotka w sercu zapachu wnoszą energię i wyrazistą świeżość. To zapach dla mężczyzn, którzy cenią indywidualizm, odwagę i nie boją się grać według własnych zasad.

Prada Paradigme, cena regularna: 709,00 zł/100 ml

i Autor: Prada/ Materiały prasowe

UWODZENIE DLA NIEJ I DLA NIEGO

Jeden zapach, dwa charaktery i zero kompromisów. Jardin Bohème Noir Précieux to kompozycja unisex, która celebruje subtelną, mistyczną stronę uwodzenia. Otwiera się intrygującym połączeniem jabłka, kardamonu i czerwonego pieprzu, od razu budując napięcie. W sercu zapachu pojawia się elegancki akord konwalii i róży z nutą rumu, który nadaje całości głębi i wyrafinowanej zmysłowości. Bazę tworzą bób tonka, paczula i wanilia — ciepłe, intensywne i długo utrzymujące się na skórze. To zapach dla tych, którzy lubią elegancję z nutą tajemnicy — niezależnie od tego, po której stronie stoją.

Jardin Bohème Rouge Précieux Noir Précieux, cena regularna: 261,00 zł/50 ml

i Autor: Jardin/ Materiały prasowe

WYZNANIE W PREZENCIE

Nie wiesz, który zapach najlepiej odda charakter walentynkowego wyznania? Czasem najlepszym rozwiązaniem jest… oddać wybór w dobre ręce. KARTA PODARUNKOWA DOUGLAS to elegancki i zawsze trafiony pomysł — idealny także na prezent w wersji last minute. Dostępna w nominałach od 50 zł, pozwala obdarowanej osobie samodzielnie wybrać perfumy, kosmetyki lub beauty must-haves, które sprawią jej największą radość. To prosty gest, który zamienia się w osobiste doświadczenie — i odrobinę luksusu podarowaną w wyjątkowej oprawie.

Kartę podarunkową można kupić w perfumeriach DOUGLAS, na DOUGLAS.PL oraz w aplikacji.