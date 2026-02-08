Odwołuj fryzjera. Zamiast tego dodaj 1 łyżkę do szamponu. Już po jednym umyciu włosy będą niczym tafla alpejskiego jeziora. Przestaną wypadać i zaczną rosnąć grubsze

2026-02-08

Dodaj 1 łyżkę do swojego szamponu, a włosy staną się zdrowsze i będą w lepszej kondycji. Ten naturalny składnik działa niczym steryd do Twoich włosów. Już po pierwszym użyciu kosmyki będą silniejsze i wyraźne wygładzone. Niczym spektakularna tafla jak po użyciu botoksu na włosy. Bez drogich masek i czasochłonnych zabiegów. Dodaj 1 łyżkę tego szamponu, a szybko zauważysz różnicę.

Maska na porost włosów

Autor: Shutterstock
  • Dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej do szamponu, aby włosy zyskały blask i objętość.
  • Soda oczyszczona reguluje sebum, co jest idealne dla przetłuszczającej się skóry głowy, i pomaga w walce z łupieżem.
  • Odkryj, jak prawidłowo stosować tę metodę i poznaj inne innowacyjne sposoby na zdrowe włosy!

Dodaj 1 łyżkę tego do swojego ulubionego szamponu. Zadziała jak botoks na włosy

Zdrowe, gęste i lśniące włosy to nie tylko estetyczne marzenie wielu kobiet, ale także znak, że kosmyki są w dobrej kondycji. Kluczem do pięknych włosów jest odpowiednia pielęgnacja i dieta. Cebulki włosów muszą być odżywianie od wewnątrz i od zewnątrz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że szampon powinien być aplikowany przede wszystkim na skórę głowy. Działa on oczyszczająco i regenerująco na cebulki włosów. Spieniony szampon możesz delikatnie rozprowadzić po włosach, ale skup się przede wszystkim na skórze głowy. Nie zapominaj o odżywkach. To bardzo ważny etap pielęgnacji włosów.

Nie każdy wie, że szampon można nieco ulepszyć. Wystarczy, że doda się do niego jedną rzecz. Włosy będą silniejsze i zdrowsze. Aby włosy zyskały blask wystarczy, że podczas każdego mycia dodasz do szamponu szczyptę sody oczyszczonej. Sprawi ona, że kosmyki zyskają promienny blask i będą wygładzone. Co więcej, soda oczyszczona podniesie włosy u nasady i doda im objętości. Mycie włosów z dodatkiem sody oczyszczonej jest szczególnie polecane osobom z przetłuszczającą się skórą głowy. Soda oczyszczona reguluje sebum i sprawia, że włosy się mniej przetłuszczają. Jest przy tym delikatna dla skóry i nie powoduje przesuszania się jej. Pomaga także zwalczać łupież i może być stosowana jako uzupełnienie profesjonalnej kuracji przeciwłupieżowej.

Jak stosować sodę oczyszczoną podczas mycia włosów?

Do niewielkiego pojemnika wlej szampon i delikatnie rozcieńcz go z wodą. Dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i dobrze wymieszaj. Tak przygotowaną mieszanką umyj skórę głowy, a resztę produkty wetrzyj bezpośrednio we włosy. Nie stosuj szamponu z sodą na świeżo farbowane włosy. Składniki z sody oczyszczonej mogą przyspieszyć proces wypłukiwania się koloru. 

