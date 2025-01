To najgorszy kosmetyk do twarzy, a Polki notorycznie go używają! Dermatolodzy łapią się za głowę! Jeżeli masz taki kosmetyk to najlepiej wyrzuc go do kosza.

To najgorszy kosmetyk w Twojej kosmetyczce. Lepiej do razu go wyrzucić

Kosmetyki sprzedawane na terenie Unii Europejskiej poddawane są restrykcyjnym przepisom. W UE o wiele trudniej jest dystrybuować kosmetyki niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kosmetyki kupowane w Polsce są bezpiecznie. Nie znaczy to jednak, że nie można sobie nimi wyrządzić krzywdy. Źle dobrany kosmetyk może przynieść więcej szkody niż pożytku. Produkty przeznaczone dla skór trądzikowych i tłustych mogą powodować przesuszenia oraz podrażnienia na skórach suchych. Warto również wiedzieć, że każdy kosmetyk może uczulać i powodować alergie. Jeżeli masz skłonność do alergii to wybieraj kosmetyki bezzapachowe i przeznaczone dla skóry wrażliwych. Często to właśnie zawarte w kosmetykach olejki eteryczne powodują alergie. Kolejnym bardzo ważnym elementem pielęgnacji jest świadomość i wiedza. Sięgając po kosmetyki przeciwzmarszczkowe musisz nauczyć się co z czym łączyć. Retinoidy nie powinny być używane razem z kwasami. To może być za dużo dla skóry i może wystąpić podrażnienie. Kosmetyki z witaminą C oraz retinolem sprawiają, że skóra jest uwrażliwiona na słońce. Stosując te składniki w pielęgnacji nie zapominaj o kremie z filtrem.

Dermatolodzy i kosmetolodzy podkreślają, że największym błędem popełnianym przez Polki jest stosowanie przeterminowanych kosmetyków. Bardzo często używamy produktów, którym skończył się termin ważności. Wszyscy to znamy, kto nie sięgał po krem, który stoi w szafce już od dwóch lat. Warto wiedzieć, że kosmetyki mają nie tylko termin ważności zapisany na etykiecie, ale także czas, w którym należy zużyć dany produkt po otwarciu. Najczęściej kosmetyki powinny być zużyte 6 lub 12 miesięcy po otwarciu. Stosowanie przeterminowanych kosmetyków może skończyć się źle. Wysypka, podrażnienie oraz wypryski to tylko niewielka cześć z tego, co może nas spotkać.