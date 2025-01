Juz 22 lutego będzie po wszystkim. Znany sklep z kosmetykami zawija się z Polski. W Krakowie, Gdańsku i Katowicach zamykają sie jeszcze szybciej! Polki kochała robić tam zakupy

To jest najgorszy szampon do włosów. Powinien trafić do kosza. Trycholog wskazała, po czym poznać źle dobrany szampon

Obecny rynek beauty pełen jest bardzo dobrych marek i produktów, które spełniają najwyższe oczekiwania konsumentów. Coraz więcej marek i sklepów na trudności aby utrzymać swoja pozycję. Wiele z nich decyduje się na zamykanie swoich sklepów. Całkiem niedawno działalność zakończyła polska sieć drogerii Kontigo. Teraz swoje sklepy zamyka The Body Shop. Brytyjska marka ma problemy już od dłuższego czasu. Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii. To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. W następnej kolejności The Body Shop zamknął kolejne sklepy w kolejnych krajach. Zaledwie w maju 2024 roku poinformowało, że amerykański oddział The Body Shop ogłosił upadłość i całkowicie zakończył swoją działalność. Do likwidacji poszły także 33 sklepy z Kanady, co wiązało się z kolejnymi grupowymi zwolnieniami. The Body Shop wycofał się także z Holandii.

Przez długi czas wydawało się, że polskie sklepy The Body Shop są bezpieczne. Marka ta cieszyła się w naszym kraju sporą popularnością, a Polki kochały ich produkty. Szczególnie cenione były balsamy do ciała oraz świece zapachowe. Niestety potwierdziły się najgorsze scenariusze. Również polski oddział The Body Shop poinformował o zakończeniu działalności. - Dziękujemy Wam za te wszystkie naturalnie niezwykłe lata i jeszcze się tak całkiem nie żegnamy. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w poście, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu! - poinformowano za pośrednictwem Facebook'a.

Do kiedy będzie działał The Body Shop w Polsce?

Według doniesień The Body Shop w Polsce zamknie się ostatecznie z dniem 22 lutego 2025 roku. Do tego dnia będzie można realizować zamówienia online oraz karty podarunkowe. Nieco wcześniej, bo już 26 stycznia 2025 zamkną się stacjonarne oddziały The Body Shop w Galerii Krakowskiej, Centrum Handlowych Serenada w Krakowie, Forum Gdańsk oraz Silesia City Center w Katowicach.