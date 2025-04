Stwórz RED HOT LOOK z limitowaną kolekcją makijażową

Czerwień to nie tylko klasa i ponadczasowość – to kolor dla silnych, pewnych siebie kobiet, które wiedzą, czego chcą. Nakładając go, od razu wyróżnisz się w tłumie i poczujesz, że możesz zdobyć świat!

Nowa kolekcja kosmetyków do makijażu od Avon została stworzona, aby dać Ci śmiałość i power do działania, bez wydawania fortuny na efekt „wow”. Zachwyca ponadczasowymi odcieniami ognistych czerwieni i różu oraz bardziej neutralnymi kolorami błyszczącego złota i brązu. Wolisz elektryzującą czy stonowaną wersję? Ty wybierasz!

Siła czerwonej szminki

Skoro oczy są odzwierciedleniem duszy, to usta zdecydowanie mogą mówić o naszym nastroju. Czerwony to kolor życia – żywy, energetyczny, pełen pasji! Jeśli masz ochotę na ekspresowy zastrzyk pewności siebie i szukasz sposobu na trendy look, wypróbuj supertrwałą matową szminkę Power Stay od Avon. Jej płynna formuła zapewnia trwałość aż do 16 godzin, a trzy nowe odcienie: More Than Red, Cinnamon Red i Almost Red, pobudzają zmysły od pierwszego użycia.

Moc przyciągania spojrzeń

Zachwyć wszystkich intensywnymi odcieniami czerwieni na powiekach, które dodadzą Twojemu spojrzeniu romantycznego akcentu. Ultra Paleta od Avon, pełna nasyconych kolorów, to klucz do stworzenia odważnego makijażu, który robi wrażenie. A jeśli chcesz dodać jeszcze więcej charakteru, sięgnij po żelową kredkę Power Stay w odcieniu Eternal Love lub Velvet Heart – z pewnością skradniesz spojrzenia wszystkich wokół!

Drapieżne dopełnienie

Pewnikiem każdej stylizacji będą paznokcie w odcieniu wibrującej czerwieni oraz subtelnie podkreślone kości policzkowe. Róż Ultra Colour w tym sezonie ma bardziej odważne, czerwone oblicze. To totalny must-have każdej beauty-maniaczki. Nałóż go pędzlem na kości policzkowe – możesz je delikatnie podkreślić, aby dodać sobie młodzieńczego uroku, lub wzmocnić efekt, dodając kolejne warstwy produktu. Wisienką na torcie całego makijażu może być odrobina różu na grzbiecie nosa, która doda świeżości i naturalnego blasku Twojej cerze.

Limitowana kolekcja czerwonych kosmetyków jest dostępna w katalogu Avon 04/2025 w cenie od 16,99 zł. Można ją zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

i Autor: materiały prasowe Avon