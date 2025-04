Trendy beauty wiosna 2025 w drogeriach Super-Pharm

Wiosna kojarzy nam się z świeżością, blaskiem i naturalnością. Jednak po długich zimowych miesiącach i krótkich dniach nasza skóra może wyglądać na zmęczoną i pozbawioną witalności. Wybraliśmy produkty, które zaspokoją pielęgnacyjne potrzeby różnych rodzajów skóry. Warto je mieć w swoim wiosennym beauty planie.

(U)GAŚ PRAGNIENIE SKÓRY

Dbałość o „równowagę hydrologiczną” skóry to postawa pielęgnacji - niezależnie od jej rodzaju i wieku. Inaczej nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Veoli Botanica Say Hi(Dration) to uniwersalny krem nawilżający, stworzony z myślą o potrzebach każdego typu cery. Jego lekka, a zarazem bogata formuła, oparta na synergii starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych, zapewnia skórze kompleksową pielęgnację przez cały dzień. Krem skutecznie nawilża, koi i odżywia skórę, pozostawiając ją miękką, gładką i z matowo-satynowym wykończeniem. Tak wszechstronne działanie to zasługa dobory składników aktywnych. Wśród nich znajdziemy: hialuronian sodu (wiąże wodę w naskórku, zapewniając intensywne i długotrwałe nawilżenie), trehalozę (nawilża skórę i spowalnia procesy jej starzenia), olej z nasion chia i olejej jojoba (regenerują, łagodzą podrażnienia i wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej). Do 30.04.2025 przy zakupie dwóch kosmetyków marki Veoli otrzymasz -50% na drugi, tańszy produkt.

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

POŻEGNAJ NIECHCIANE WYPRYSKI

Trądzik osób dorosłych to jeden z najczęstszych problemów skóry. W takim przypadku najlepiej sprawdzą się dermokosmetyki, które nie tylko będą zwalczały jego objawy, ale też miały składniki anti-age. Effaclar A.Z. żel-krem zawiera unikalną formułę ze składnikami aktywnymi rekomendowanymi przez dermatologów: kwasem azelainowym, salicylowym i hialuronowym, które zapewniają: redukcję trądziku dorosłych: eliminację nawracających wyprysków i przebarwień potrądzikowych, a jednocześnie wykazują działanie przeciwstarzeniowe: poprawę elastyczności skóry, wygładzenie zmarszczek i wyrównanie struktury skóry. Do 30.04.2025 w Klubie przy zakupach za minimum 49 zł z kodem: WIOSNA można otrzymać rabat -30% na produkty całej marki La Roche-Posay.

NIE TRAĆ (Z) GŁOWY

Wiosną problem wypadania włosów często się nasila. Regularne stosowanie preparatów zapobiegających wypadaniu i pobudzających ich wzrost po kilku tygodniach pozwoli zobaczyć tzw. baby hair. Nioxin serum przeciw wypadaniu włosów nie tylko zmniejsza wypadanie włosów, ale również poprawia ich gęstość. Ta profesjonalna wcierka do włosów nie wymaga spłukiwania. Już po pierwszym użyciu zagęszcza włosy i w ciągu 8 tygodni* zmniejsza ich wypadanie, dzięki poprawie ich zakotwiczenia. Dodatkowo serum Nioxin zwiększa średnicę włosów, dzięki czemu stają się wyraźnie grubsze. W serum zastosowano formułę, która, łączy w sobie kofeinę, kwas laurynowy, niacynamid oraz Sandalore™. Sandalore – odpowiednik drzewa sandałowego o działaniu wzmacniającym i odżywiającym włosy. Kofeina to antyoksydant, który w połączeniu z masażem skóry głowy poprawia mikrokrążenie krwi w skórze głowy. Kwas laurynowy wnika we włosy, wzmacniając je, a niacynamid (witamina B3) sprawia, że stają się grubsze już od pierwszego zastosowania.

MAKIJAŻ, KTÓRY PIELĘGNUJE

Podkład w momencie aplikacji na skórę sprawia, że wygląda ona znacznie lepiej, ale gdy zawiera składniki aktywne – będzie wpływał na jej kondycję i wygląd także po jego zmyciu. TIRTIR Mask Fit Red Cushion to koreański podkład o wyjątkowym kryciu, który zapewnia długotrwałe nawilżenie i trwałość aż do 72 godzin. Innowacyjna formuła w formie poduszki zawiera lekki puder, który skutecznie redukuje nadmiar sebum, tworząc równomierne i jedwabiste wykończenie. Produkt wzbogacony o niacynamid i ekstrakt z czerwonego propolisu nie tylko rozjaśnia przebarwienia, ale także minimalizuje widoczność zmarszczek i drobnych linii. Podkład został przetestowany hipoalergicznie i świetnie współgra z każdym rodzajem skóry. Oferuje doskonałe krycie, ochronę przeciwsłoneczną SPF40 PA++ oraz właściwości pielęgnacyjne, nadając cerze gładkie, jedwabiste wykończenie, które utrzymuje się przez cały dzień! Do końca kwietnia kupisz go 20% taniej.

ZAPACH PODRÓŻY

Arabskie perfumy to hit ostatnich sezonów. W Super-Pharm możesz poczuć się jak w orientalnej perfumerii, bo ilość arabskich marek jest naprawdę imponująca. Jedną z najbardziej pożądanych marek jest Lattafa. Bade’e Al Oud Honor & Glory to słodka, korzenna woda perfumowana, łącząca soczyste owoce, złociste creme brulee i pikantne przyprawy na ciepłej, waniliowo-drzewnej bazie. Uniwersalny charakter tej kompozycji sprawia, że doskonale sprawdzi się ona jako zapach codzienny, do biura i na spacer, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach roku. Ten i inne zapachy znajdziemy w Super-Pharm w super cenach.

DOBRA OCHRONA

Na koniec pozostawiamy jeden z najważniejszych aspektów wiosennej, a w zasadzie całorocznej pielęgnacji, czyli ochronę przeciwsłoneczną. Bo ta kategoria produktów powinna być z nami na stałe i przez cały rok. Do wyboru mamy kremy, emulsje, olejki, spraye, mgiełki, sztyfty (to prawdziwy hit!). Producenci dbają, byśmy mogły wybierać produkty pod kątem konsystencji i właściwości. Dostosowują się do naszego stylu życia, a kremy z SPF nie tylko chronią, ale też pielęgnowały skórę. Zapewniają też efekty specjalne – choćby pokrywają ją drobinkami z efektem „wow” lub matują, gdy skóra ma tendencję do świecenia. W Super-Pharm ta kategoria jest bardzo rozbudowana. Znajdziemy dermoksometyki, ochronne kremy miejskie, produkty przeznaczone dla skóry w różnym wieku, z różnymi wyzwaniami, a także dbające o skórę najmłodszych.