Świąteczna pielęgnacja w męskim stylu

Men Rock to marka, która od lat redefiniuje męską pielęgnację, czerpiąc z tradycji barbershopów i przenosząc je w realia współczesnego stylu życia. Świąteczne zestawy zostały skomponowane z myślą o różnych potrzebach – obejmują duety i trio produktów do brody, twarzy oraz ciała, dzięki czemu sprawdzą się zarówno u brodaczy, jak i mężczyzn preferujących gładką skórę. Formuły oparte nawet w 90% na składnikach naturalnych, bez parabenów, SLS i silikonów, zapewniają komfort stosowania, wysoką skuteczność i przyjemność codziennych rytuałów pielęgnacyjnych. Każdy z zestawów odpowiada na inne potrzeby pielęgnacyjne, oferując gotowe rozwiązania idealne na świąteczny prezent.

Przegląd świątecznych zestawów Men Rock dostępnych w drogeriach HEBE:

Zestaw do pielęgnacji brody Men Rock BEARDY BELOVED, cena: 79,89 zl

Ten zestaw Men Rock to kompletny rytuał pielęgnacyjny dla brody, który łączy skuteczne oczyszczanie, intensywne odżywienie i codzienną ochronę zarostu oraz skóry. Starannie dobrane produkty zapewniają miękkość, zdrowy wygląd brody i długotrwały komfort, niezależnie od jej długości. Intensywnie nawilżają, zmiękczają zarost, redukują swędzenie i łupież pozostawiając trwały zapach na skórze i brodzie.

W skład zestawu wchodzą:

Beard Wash Soothing Oak Moss – szampon do brody, 100 ml Szampon do brody delikatnie oczyszcza, nawilża i łagodzi podrażnienia, redukując swędzenie oraz łupież.

Beard Balm Soothing Oak Moss – balsam do brody, 100 ml Balsam do brody zmiękcza zarost, ułatwia stylizację i pielęgnuje skórę bez pozostawiania tłustego filmu

Beard Oil Original – olejek do brody, 30 ml Całość uzupełnia olejek do brody o świeżych, naturalnych nutach zapachowych, który wspiera wzrost brody, chroni przed przesuszeniem i zapewnia jej zdrowy, zadbany wygląd. Dostępne w drogeriach HEBE oraz hebe.pl.

Zestaw Men Rock ROUTINE GOALS, cena: 49,99 zł

Ten zestaw Men Rock to praktyczne rozwiązanie do codziennej pielęgnacji mężczyzn, którzy cenią świeżość, komfort i prostotę. Łączy produkty, które skutecznie oczyszczają, łagodzą i nawilżają skórę po goleniu oraz podczas codziennej kąpieli. Starannie dobrane formuły pomagają zmniejszyć podrażnienia, zapewniają uczucie czystości i komfortu przez cały dzień, jednocześnie dbając o skórę i włosy.

W skład zestawu wchodzą:

Sorbet po goleniu, 100 ml Lekka, szybko wchłaniająca się formuła łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia po goleniu, intensywnie nawilża skórę oraz pomaga zapobiegać krostkom i wrastaniu włosków, pozostawiając uczucie komfortu i świeżości.

Szampon do włosów i ciała, 200 ml Delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę i włosy, usuwając zanieczyszczenia i pozostawiając je miękkie, nawilżone i odświeżone. Odpowiedni do codziennego stosowania.

Zestaw Men Rock THE SKIN CHANGER , cena: 59,99 zł

Ten zestaw Men Rock to idealne rozwiązanie dla mężczyzn, którzy oczekują ukojenia, nawilżenia i widocznej poprawy kondycji skóry. Starannie dobrane produkty wspierają skórę po goleniu oraz w codziennej pielęgnacji twarzy, przywracając jej komfort, zdrowy wygląd i naturalny blask. Formuły zawierają do 90% składników naturalnych i nie zawierają parabenów, SLS, silikonów ani agresywnych substancji chemicznych.

W skład zestawu wchodzą:

Sorbet po goleniu, 100 ml Lekka, szybko wchłaniająca się formuła o konsystencji sorbetu łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia po goleniu, intensywnie nawilża skórę oraz pomaga zapobiegać krostkom i wrastaniu włosków. Dodatkowe składniki poprawiają strukturę skóry, zapewniając jej długotrwałe uczucie komfortu i świeżości.

Krem do twarzy Multi-Action, 50 ml Wielofunkcyjny krem nawilżający, który pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek, wyrównuje koloryt skóry, redukuje ciemne plamy i ogranicza nadmierne błyszczenie. Składniki aktywne głęboko nawilżają skórę, nadając jej zdrowy, promienny wygląd oraz chroniąc przed codziennymi czynnikami stresogennymi.

Zestaw Men Rock SICILIAN LIME , cena: 49,99 zł

Ten zestaw Men Rock to niezbędny duet dla mężczyzn z brodą, którzy chcą zadbać o jej czystość, kondycję i estetyczny wygląd każdego dnia. Produkty zapewniają skuteczne, a jednocześnie delikatne oczyszczanie, intensywne odżywienie skóry pod brodą oraz długotrwały komfort. Pobudzający zapach sycylijskiej limonki i dodatek kofeiny sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się energetyzującym rytuałem.

W skład zestawu wchodzą:

Szampon do brody, 100 ml Formuła opracowana tak, aby dokładnie oczyścić brodę bez efektu przesuszenia. Głęboko nawilża skórę pod zarostem, łagodzi swędzenie i skutecznie pomaga zwalczać łupież brody, nie pozostawiając tłustej warstwy. Cytrusowy zapach sycylijskiej limonki zapewnia uczucie świeżości.

Balsam do brody, 100 ml Zmiękcza sztywny zarost, ułatwia stylizację i poprawia jego wygląd. Lekka konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawia widocznych śladów i pomaga redukować swędzenie oraz podrażnienia. Cytrynowe nuty zapachowe sycylijskiej limonki dopełniają codzienną pielęgnację.