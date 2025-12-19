Prezent na ostatnią chwilę - zimowy niezbędnik od swederm. Ochrona i regeneracja na wyciągnięcie ręki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-19 13:07

Świąteczna gorączka często wymaga szybkich, ale przemyślanych decyzji prezentowych. Marka swederm wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując wyselekcjonowany zestaw kosmetyków, które stanowią skuteczną odpowiedź na wyzwania sezonu zimowego. To produkty zaprojektowane, aby intensywnie chronić, koić i wspierać skórę. Ich ponadczasowa jakość sprawia, że są idealnym upominkiem.

Aleksandra Kwaśniewska na.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na twarz kobiety, ujęte od boku, z głową lekko odwróconą w lewo. Ma ona delikatny makijaż, podkreślający zielone oczy, długie rzęsy i brwi w kolorze ciemnego brązu. Jej usta są pomalowane błyszczykiem w odcieniu bladego różu, a skóra twarzy jest gładka i ma zdrowy, brzoskwiniowy odcień. Krótkie blond włosy są zaczesane do tyłu, a w prawym uchu widoczny jest mały, okrągły kolczyk.

Każdy z produktów został wybrany tak, aby wspierać skórę w radzeniu sobie z negatywnym wpływem niskich temperatur i suchego powietrza w pomieszczeniach. Od maści ochronnej, aż po produkty do demakijażu – to kompletny zestaw do transformacji codziennej rutyny.

HUDSALVA Z WITAMINĄ E – MAŚĆ DO SKÓRY SUCHEJ

Absolutny bestseller swederm i zimowy niezbędnik. Bogaty skład maści tworzy na powierzchni skóry skuteczny opatrunek, który intensywnie koi, odżywia i wspiera regenerację najbardziej przesuszonych partii ciała – dłoni, stóp i łokci.

Zawiera witaminę E, glicerynę, alantoinę, bisabolol i masło shea. Zapobiega utracie wilgoci oraz chroni przed szorstkością i podrażnieniami spowodowanymi zimowym chłodem. Dla bardziej wymagających skór dostępne są wersje: bezzapachowa Sensitive oraz Panthenol 200 ml.

swederm

i

Autor: swederm / Materiały prasowe

GEL TRAP – BALSAM DO CIAŁA

Intensywnie nawilżający balsam o formule żelu stanowi fundament zimowej rutyny. Jego lekka konsystencja, oparta na wysokim stężeniu składników nawilżających, zapewnia długotrwałe poczucie komfortu.

Dzięki zawartości gliceryny i skwalanu nadaje skórze gładkość oraz zapobiega utracie wody. Za działanie kojące i łagodzące odpowiadają alantoina i bisabolol.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

FIORI – OLEJEK DO UST

Transparentny olejek, który zapewnia skórze odżywienie, a jednocześnie pozostawia wargi miękkie i sprężyste. Nie daje uczucia lepkości. Stanowi doskonałe połączenie estetycznego efektu i niezbędnego wsparcia dla ust w okresie jesienno-zimowym.

W jego formule zatopione są płatki kocanki różowej, a składniki takie jak kwas hialuronowy czy olej jojoba ratują delikatną skórę ust przed wysuszeniem i podrażnieniami. Dzięki olejowi z nasion borówki wzmacnia barierę ochronną i odporność na czynniki zewnętrzne.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

CHAMELEON – BALSAM DO UST REAGUJĄCY Z PH

Został zaprojektowany tak, aby reagować na naturalne pH ust, uwalniając tym samym indywidualny, unikalny odcień, idealnie dopasowany do naturalnej barwy.

W składzie ma m.in. ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego oraz masło shea, dzięki którym intensywnie nawilża. Dodatkową warstwę okluzyjną zapewniają oleje: lniany, z nasion bawełny i z nasion słonecznika

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

ZESTAW DO DEMAKIJAŻU

Skuteczny, dwuetapowy demakijaż to podstawa każdej efektywnej rutyny pielęgnacyjnej. Duet składający się z olejku i pianki zapewnia oczyszczanie, które jest zarówno dokładne, jak i delikatne.

Zawarty w Oil Face Cleanser olej z awokado i nasion słonecznika skutecznie rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia, a łagodna pianka Face Cleanser domywa skórę, pozostawiając ją idealnie czystą, bez uczucia ściągnięcia.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki