Prezent na ostatnią chwilę - zimowy niezbędnik od swederm. Ochrona i regeneracja na wyciągnięcie ręki

Każdy z produktów został wybrany tak, aby wspierać skórę w radzeniu sobie z negatywnym wpływem niskich temperatur i suchego powietrza w pomieszczeniach. Od maści ochronnej, aż po produkty do demakijażu – to kompletny zestaw do transformacji codziennej rutyny.
HUDSALVA Z WITAMINĄ E – MAŚĆ DO SKÓRY SUCHEJ
Absolutny bestseller swederm i zimowy niezbędnik. Bogaty skład maści tworzy na powierzchni skóry skuteczny opatrunek, który intensywnie koi, odżywia i wspiera regenerację najbardziej przesuszonych partii ciała – dłoni, stóp i łokci.
Zawiera witaminę E, glicerynę, alantoinę, bisabolol i masło shea. Zapobiega utracie wilgoci oraz chroni przed szorstkością i podrażnieniami spowodowanymi zimowym chłodem. Dla bardziej wymagających skór dostępne są wersje: bezzapachowa Sensitive oraz Panthenol 200 ml.
GEL TRAP – BALSAM DO CIAŁA
Intensywnie nawilżający balsam o formule żelu stanowi fundament zimowej rutyny. Jego lekka konsystencja, oparta na wysokim stężeniu składników nawilżających, zapewnia długotrwałe poczucie komfortu.
Dzięki zawartości gliceryny i skwalanu nadaje skórze gładkość oraz zapobiega utracie wody. Za działanie kojące i łagodzące odpowiadają alantoina i bisabolol.
FIORI – OLEJEK DO UST
Transparentny olejek, który zapewnia skórze odżywienie, a jednocześnie pozostawia wargi miękkie i sprężyste. Nie daje uczucia lepkości. Stanowi doskonałe połączenie estetycznego efektu i niezbędnego wsparcia dla ust w okresie jesienno-zimowym.
W jego formule zatopione są płatki kocanki różowej, a składniki takie jak kwas hialuronowy czy olej jojoba ratują delikatną skórę ust przed wysuszeniem i podrażnieniami. Dzięki olejowi z nasion borówki wzmacnia barierę ochronną i odporność na czynniki zewnętrzne.
CHAMELEON – BALSAM DO UST REAGUJĄCY Z PH
Został zaprojektowany tak, aby reagować na naturalne pH ust, uwalniając tym samym indywidualny, unikalny odcień, idealnie dopasowany do naturalnej barwy.
W składzie ma m.in. ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego oraz masło shea, dzięki którym intensywnie nawilża. Dodatkową warstwę okluzyjną zapewniają oleje: lniany, z nasion bawełny i z nasion słonecznika
ZESTAW DO DEMAKIJAŻU
Skuteczny, dwuetapowy demakijaż to podstawa każdej efektywnej rutyny pielęgnacyjnej. Duet składający się z olejku i pianki zapewnia oczyszczanie, które jest zarówno dokładne, jak i delikatne.
Zawarty w Oil Face Cleanser olej z awokado i nasion słonecznika skutecznie rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia, a łagodna pianka Face Cleanser domywa skórę, pozostawiając ją idealnie czystą, bez uczucia ściągnięcia.