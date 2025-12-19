Prezent na ostatnią chwilę - zimowy niezbędnik od swederm. Ochrona i regeneracja na wyciągnięcie ręki

Każdy z produktów został wybrany tak, aby wspierać skórę w radzeniu sobie z negatywnym wpływem niskich temperatur i suchego powietrza w pomieszczeniach. Od maści ochronnej, aż po produkty do demakijażu – to kompletny zestaw do transformacji codziennej rutyny.

HUDSALVA Z WITAMINĄ E – MAŚĆ DO SKÓRY SUCHEJ

Absolutny bestseller swederm i zimowy niezbędnik. Bogaty skład maści tworzy na powierzchni skóry skuteczny opatrunek, który intensywnie koi, odżywia i wspiera regenerację najbardziej przesuszonych partii ciała – dłoni, stóp i łokci.

Zawiera witaminę E, glicerynę, alantoinę, bisabolol i masło shea. Zapobiega utracie wilgoci oraz chroni przed szorstkością i podrażnieniami spowodowanymi zimowym chłodem. Dla bardziej wymagających skór dostępne są wersje: bezzapachowa Sensitive oraz Panthenol 200 ml.

i Autor: swederm / Materiały prasowe

GEL TRAP – BALSAM DO CIAŁA

Intensywnie nawilżający balsam o formule żelu stanowi fundament zimowej rutyny. Jego lekka konsystencja, oparta na wysokim stężeniu składników nawilżających, zapewnia długotrwałe poczucie komfortu.

Dzięki zawartości gliceryny i skwalanu nadaje skórze gładkość oraz zapobiega utracie wody. Za działanie kojące i łagodzące odpowiadają alantoina i bisabolol.

i Autor: swederm/ Materiały prasowe

FIORI – OLEJEK DO UST

Transparentny olejek, który zapewnia skórze odżywienie, a jednocześnie pozostawia wargi miękkie i sprężyste. Nie daje uczucia lepkości. Stanowi doskonałe połączenie estetycznego efektu i niezbędnego wsparcia dla ust w okresie jesienno-zimowym.

W jego formule zatopione są płatki kocanki różowej, a składniki takie jak kwas hialuronowy czy olej jojoba ratują delikatną skórę ust przed wysuszeniem i podrażnieniami. Dzięki olejowi z nasion borówki wzmacnia barierę ochronną i odporność na czynniki zewnętrzne.

i Autor: swederm/ Materiały prasowe

CHAMELEON – BALSAM DO UST REAGUJĄCY Z PH

Został zaprojektowany tak, aby reagować na naturalne pH ust, uwalniając tym samym indywidualny, unikalny odcień, idealnie dopasowany do naturalnej barwy.

W składzie ma m.in. ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego oraz masło shea, dzięki którym intensywnie nawilża. Dodatkową warstwę okluzyjną zapewniają oleje: lniany, z nasion bawełny i z nasion słonecznika

i Autor: swederm/ Materiały prasowe

ZESTAW DO DEMAKIJAŻU

Skuteczny, dwuetapowy demakijaż to podstawa każdej efektywnej rutyny pielęgnacyjnej. Duet składający się z olejku i pianki zapewnia oczyszczanie, które jest zarówno dokładne, jak i delikatne.

Zawarty w Oil Face Cleanser olej z awokado i nasion słonecznika skutecznie rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia, a łagodna pianka Face Cleanser domywa skórę, pozostawiając ją idealnie czystą, bez uczucia ściągnięcia.