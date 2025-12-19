Cały ten… mat! Matujące nowości od Kiko Milano

Matowa skóra to esencja elegancji. Wizażyści i redaktorki beauty zgodnie podkreślają: mat to tło, na którym każdy rodzaj makijażu nabiera klasy – od codziennego „no makeup” po wieczorowe looki. Dlatego popularność kosmetyków matujących rośnie nie bez powodu. Dzisiejsze formuły nie wysuszają, lecz pielęgnują, zapewniając równowagę między kontrolowanym matem a naturalnym blaskiem skóry. W modzie na „clean beauty” mat stał się wyrazem świadomej pielęgnacji i estetycznej dyscypliny – bo prawdziwe piękno nie potrzebuje nadmiaru światła, by lśnić. Oto 4 produkty z oferty włoskiej marki KIKO MILANO, które gwarantują… cały ten mat!

Matte Face Base to matująca baza do twarzy wyrównująca koloryt cery, ułatwiająca nakładanie podkładu i wydłużająca jego trwałość. Jest idealna do skóry mieszanej i tłustej z tendencją do świecenia się w ciągu dnia. Jej formuła zawiera pudry absorbujące, zapewniające efekt „soft focus”: maskują niedoskonałości skóry i tuszują błyszczenie. Baza ma przezroczystą konsystencję, która z łatwością się wchłania i sprawia, że cera na długo pozostaje matowa i wygładzona. Praktyczna tubka z końcówką okulistyczną umożliwia wyjątkowo łatwe dozowanie produktu. Ozdobą opakowania jest zakrętka w eleganckim, stalowoszarym kolorze z wygrawerowanym logo KK. (30 ml/62 zł)

Unlimited 24h Matte Foundation to matowy podkład w płynie o trwałości do 24 godzin, który natychmiast wtapia się w skórę. Wyrównuje koloryt cery, redukuje niedoskonałości i przebarwienia. Jest odporny na wodę, pot i wilgoć. Jego aksamitna i odporna na przenoszenie konsystencja wzbogacona została kwasem hialuronowym. Ma niekomedogenną formułę, nie pozostawia efekty lepkości, linii, zagnieceń, smug ani plam. Te podkłady dostępne są u nas w 21 odcieniach. Zapewnia krycie od średniego do mocnego, idealne do nakładania dowolnej liczby warstw. (30 ml/91 zł)

Flawless Fusion Bronzer Powder to puder brązujący, który zapewnia natychmiastowy efekt kolorystyczny. Dobrze przylega do skóry, umożliwiając modelowanie kształtu twarzy w naturalny i równomierny sposób. Ma ultradelikatną konsystencję, nie zatyka porów, jest łatwy w aplikacji i przyjemnie aksamitny w dotyku. Jego formuła została wzbogacona witaminą E i olejkiem arganowym o właściwościach odżywczych i ochronnych. Puder dostępny jest w nowoczesnym opakowaniu w metalicznym szarym kolorze, z logo KK wygrawerowanym na pokrywce i lusterkiem w środku. (12 g/67 zł)

Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder to puder dostępny w 6 naturalnych odcieniach. Jego formuła zawiera mocno napigmentowane mikrodrobinki, które zapewniają wysoką trwałość i naturalnie matowy efekt do 12 godzin. Lekka i niewyczuwalna konsystencja udoskonala cerę, a praktyczny zamykany dozownik pozwala nabrać odpowiednią ilość produktu bez jego marnowania. (74 zł)

Magic Eraser Face Roller to matujący wałek do twarzy, który działa jak gumka. Pomaga utrzymać błyszczenie skóry pod kontrolą i zapewnić wchłanianie nadmiaru sebum. Został wykonany z kamienia wulkanicznego, dzięki czemu nie wpływa na makijaż i pozostawia skórę matową i aksamitną. To produkt wielokrotnego użytku, zmywalny i bardzo łatwy w użyciu. (38 zł)

