Świąteczna kolekcja BYTOM 2025 to opowieść o stylu, emocjach i sile tradycji

W kampanii główna rola należy do Marcina Dorocińskiego – wybitnego aktora, ambasadora marki. Kampania BYTOM przedstawia wyjątkowe, świąteczne momenty: przy świątecznym stole, w kameralnej atmosferze domowych spotkań.

BYTOM jak co roku sięga po klasykę w najlepszym wydaniu – eleganckie garnitury z wysokogatunkowej wełny, klasyczne, wysokojakościowe koszule, płaszcze szyte z włoskich tkanin i dodatki, które dopełniają całość stylizacji.

Kolorystyka kolekcji opiera się na głębokim granacie, burgundzie i ponadczasowej czerni, tworząc bazę dla stylu, który nie podlega sezonowym trendom.

To nie tylko moda – to historia o tym, co ważne. O jakości, polskim rzemiośle oraz o dbałości o każdy szczegół. Świąteczną kampanię BYTOM z udziałem Marcina Dorocińskiego można zobaczyć na www.bytom.pl.

