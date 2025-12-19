Świąteczna kolekcja BYTOM 2025 to opowieść o stylu, emocjach i sile tradycji

BYTOM jak co roku sięga po klasykę w najlepszym wydaniu – eleganckie garnitury z wysokogatunkowej wełny, klasyczne, wysokojakościowe koszule, płaszcze szyte z włoskich tkanin i dodatki, które dopełniają całość stylizacji.

Kolorystyka kolekcji opiera się na głębokim granacie, burgundzie i ponadczasowej czerni, tworząc bazę dla stylu, który nie podlega sezonowym trendom.

To nie tylko moda – to historia o tym, co ważne. O jakości, polskim rzemiośle oraz o dbałości o każdy szczegół. Świąteczną kampanię BYTOM z udziałem Marcina Dorocińskiego można zobaczyć na www.bytom.pl.

i Autor: BYTOM/ Materiały prasowe

i Autor: BYTOM/ Materiały prasowe