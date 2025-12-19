Promocje w Rossmannie wyrwą Cię z kapci. Jeden z najbardziej legendarnych zapachów za mniej niż 150 zł. Zmysłowa wanilia roztaczająca się w tańcu z porzeczką

Rossmann oferuje legendarny zapach w atrakcyjnej cenie, idealny na prezent lub dla siebie.

Woda perfumowana RABANNE Olympea Flora, flagowy zapach marki, kosztuje mniej niż 150 zł.

Odkryj nuty czarnej porzeczki, róży i wanilii, które otulą Cię ciepłem – ale pospiesz się, promocja trwa tylko do świąt!

Promocje w Rossmannie! Legendarny zapach za mniej niż 150 zł!

Piękny zapach to elegancja oraz zmysłowość zamknięte we flakonie. Już od tysięcy lat ludzie wykorzystują zapachy do rożnego rodzaju rytuałów. Przez setki lat perfumy były zarezerwowane dla klasy wyższej. Olejki eteryczne były bardzo drogie i potrafiły kosztować ogromne fortuny. Dzisiaj, nawet luksusowe, zapachy nie kosztują już miliony monet, a w promocji możesz upolować je w bardzo przyzwoitej cenie. Tak jest właśnie w przypadku najnowszej promocji Rossmanna. Jeszce tylko do świąt na sklepowych półkach tej popularnej drogerii znajdziesz jeden z najbardziej kultowych zapachów przeceniony o kilkadziesiąt złotych.

O jakim zapachu mowa? Tylko teraz w promocji Rossmanna wodę perfumowaną dla kobiet RABANNE Olympea Flora kupisz w cenie 144,99 zł. To wyjątkowa promocja ponieważ jest to jeden z flagowych zapachów RABANNE. Wyjątkowo kobiecy i zmysłowy, może stanowić świetny sposób na prezent zarówno dla bliski, lub dla samej siebie. RABANNE Olympea Flora to zapach zbudowany idealnie na zimę. Niczym grecka bogini zniewala i osładza pochmurne dni. Już w nutach głowy wyczuwalna jest orzeźwiająca czarna porzeczka oraz elegancki różowy pieprz. Serce, a zarazem duszę, zapachu stanowi kwiatowy taniec róży oraz piwonii. W bazie znajdziesz natomiast wanilinę, paczulę oraz kaszmir, które sprawiają, że RABANNE Olympea Flora otula ciepłem i koi nerwy. To ponadczasowy zapach, który nigdy nie wyjdzie z mody, olśniewa głębią i dodaje energii w nawet najbardziej pochmurne dni. Jeżeli szukasz typowo zimowego zapachu, to RABANNE Olympea Flora może być idealną propozycją dla Ciebie.

i Autor: Rabanne/ Materiały prasowe