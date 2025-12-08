Avon i Christian Lacroix: kultowe zapachy Rouge i Noir powracają w wielki stylu

Ikony powracają w wielkim stylu

Gdy w 2007 roku Avon i Christian Lacroix po raz pierwszy zaprezentowali duet Rouge i Noir, świat beauty zakochał się bez pamięci w zapachu, flakonach i aurze prawdziwego haute couture. Dziś, niemal dwie dekady później, te ikoniczne kompozycje wracają, by znów rozpalić nasz zmysły. To nie tylko powrót jednych z najbardziej kultowych perfum, ale i sentymentalna podróż. Chwila, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspomnienia zyskują nowy blask. Trochę tęsknoty, dużo nowoczesnej elegancji, a wszystko zamknięte w formie, która hipnotyzuje.

Christian Lacroix Rouge – Nieujarzmione serce kobiecej elegancji

Zmysłowy jak jedwab, intensywny jak spojrzenie. Rouge nie idzie na kompromisy – to zapach, który mówi: jestem tu i błyszczę! Od pierwszej nuty kusi iskrzącym połączeniem pieprzu syczuańskiego, kardamonu i gorzkiej pomarańczy. W sercu rozkwita klasyka haute parfumerie - piwonie, róże i frezje, które wnoszą kobiecą lekkość i emocjonalną głębię. Całość otula głęboka baza z paczuli, wetywerii i mirry – intensywna, elektryzująca i pełna pasji. To zapach, który przyciąga spojrzenia i zostaje w pamięci na długo. Jak czerwona suknia od Lacroix, w której po prostu nie da się przejść niezauważoną.

Christian Lacroix Noir – Blask w ciemności, elegancja w każdym detalu

Noir to męska elegancja w nowoczesnym wydaniu – tajemnicza, charyzmatyczna i pełna pewności siebie. Już pierwsze nuty imbiru, szafranu i pomarańczy wprowadzają świeżość i energię. W sercu pulsują lawenda i fiołek, a głębi dodają drzewo sandałowe, cedr i skóra. Efekt? Zapach, który jest jak dobrze skrojony garnitur – klasyczny, a jednak pełen osobowości. Noir to magnetyzm, który przyciąga bez słów.

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

W świecie mody i urody coraz częściej sięgamy po symbole dawnych lat, reinterpretując je na nowo. Ten powrót legend Avon to dowód, że prawdziwe piękno nie starzeje się nigdy – jedynie zyskuje nową energię. W każdym flakonie czuć artystyczny duch Lacroix i moc, która inspiruje do bycia sobą – pewnie, odważnie, z charakterem.

Woda perfumowana Christian Lacroix Rouge i Woda toaletowa Christian Lacroix Noir będą dostępne w katalogu 12/2025 w cenie 199 zł. Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Każdy prezent od Avon to więcej niż tylko kosmetyk. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

Autor: Avon i Christian Lacroix/ Materiały prasowe