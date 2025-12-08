Chappell Roan ogłoszona globalną ambasadorką MAC Cosmetics

"The Midwest Princess”, która kreuje różne wcielenia sceniczne, czyli nową siebie, jest zachwycona swoją nową rolą. „Współpraca z M·A·C oznacza dla mnie zatoczenie pełnego koła. Marka ta od zawsze tworzyła przestrzeń dla ludzi, takich jak ja; od samego początku swojego istnienia M·A·C wspiera sztukę, queerową społeczność, drag oraz ekspresję własnej osobowości. Przez lata nawiązałam wyjątkową relację z zespołem marki M·A·C, a pracujący w nim ludzie okazali się być wspaniałymi i troskliwymi towarzyszami w ramach tej nowej podróży. Nie mogę się już doczekać, kiedy zaprezentujemy na całym świecie to, co wspólnie przygotowaliśmy” — powiedziała Chappell.
Podstawą tej współpracy jest zdecydowanie nieustraszony sposób, w jaki Chappell wyraża samą siebie oraz wspiera ważne cele. „Jestem ogromnie zadowolony, mogąc powitać Chappell Roan jako nową Ambasadorkę Marki M·A·C. Jest ona jedną z najbardziej ekscytujących i ważnych piosenkarek swojego pokolenia; to wyjątkowo kreatywna artystka, która wykorzystuje makijaż jako formę prezentowania odważnej, emocjonalnej opowieści” — powiedział Nicola Formichetti, M·A·C Cosmetics Global Creative Director. „Chappell jest głosem pokolenia, które ceni sobie autentyczność, queerową radość i odważne wyrażanie siebie, co idealnie wpisuje się w DNA marki M·A·C i naszą misję: »All Ages, All Races, All Genders«. Miłość jaką darzy ona całą swoją społeczność, a w szczególności jej zaangażowanie w prawa osób LGBTQIA+, odzwierciedla wszystko to, co od początku swojego istnienia jest niezwykle ważne dla M·A·C. Bardzo cieszymy się na wszystko to, co w przyszłości wspólnie stworzymy. Witaj w rodzinie M·A·C, Chappell. Naprawdę jesteś ulubioną artystką makijażystów”.
Aïda Moudachirou-Rebois, M·A·C Cosmetics SVP i Global General Manager, dodała: „Współpracowaliśmy już z Chappell wcześniej, w czasach, kiedy dopiero zdobywała sławę, wspierając jej wizję i kreatywne propozycje makijażu na najważniejsze – jak do tej pory – momenty w jej karierze. Co ważne, już od naszego pierwszego spotkania wiedzieliśmy, że możemy wspólnie zrobić coś więcej. Oprócz tego, że jej dotychczasowe życie jest opowieścią o wytrwałości i odwadze, zawsze wywiera ona wielkie wrażenie i wpływ wszędzie tam, gdzie się pojawi. Z wielką radością witam ją w rodzinie marki M·A·C”.
Na pierwszym planie zdjęcia ukazującego Chappell Roan jako nową Globalną Ambasadorkę marki M·A·C dostrzec możemy jej osobowość. Zostało ono wykonane przez legendarny duet fotografików Inez i Vinoodha. Makijażysta Andrew Dahling postawił na charakterystyczny dla Chappell teatralny look, chrakteryzujący się białą bazą i ogolonymi brwiami, wykończony przy użyciu zestawu dwóch produktów do ust Cool Teddy.
„Pierwsza kampania Chappell dla marki M·A·C ukazuje nowoczesne podejście do androginicznej postaci, która wywiera niezwykłe wrażenie, jest wyrazista i bezsprzecznie w jej stylu” — mówi makijażysta Andrew Dahling. „Inspirację czerpałem z monochromatycznej estetyki wizualnej filmu-noir oraz militarnych odniesień do lat 30. XX wieku, a następnie dodałem element tak typowego dla Chappell stylu high glamour. Prosta biała baza i usunięte brwi zapewniły czyste tło dla wielowymiarowego looku, podczas gdy makijaż oczu – w chłodnych odcieniach szarości i głębokiej czerni – przywodzi na myśl nastrojowy, filmowy efekt. Całość wykończyliśmy specjalnie przygotowanymi sztucznymi rzęsami z brokatem na końcówkach, które wnoszą radosny, wyjątkowo kobiecy kontrast do struktury całego looku, uosabiając swego rodzaju teatralność, którą Chappell wykorzystuje w każdej swoje transformacji”.
Oto wszystkie produkty użyte do przygotowania looku Chappell z okazji jej pierwszej kampanii dla M·A·C:
ZESTAW PRODUKTÓW DO UST:
- Kredka do ust Lip Pencil odcień Stone
- Pomadka MACximal Matte Lipstick odcień Cool Teddy
TWARZ:
- Podkład Full Coverage Foundation odcień White
- Puder utrwalający Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder odcień Translucent
- Puder Shivering White Powder
- Podkład w pudrze Studio Fix Powder Plus Foundation odcień NW5
- Paleta rozświetlająca/konturująca Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette odcień Light/Medium
- Róż Glow Play Cushiony Blush odcień So Natural
OCZY + BRWI:
- Baza na powieki/kremowy cień do powiek Pro Longwear Paint Pot odcień Tailor Grey, Blackout
- Cienie do powiek Eye Shadow odcień Carbon, Scene, Cozy Grey, Greystone
- Kredka do oczu Eye Kohl Eyeliner odcień Feline
- Tusz do rzęs M·A·CStack Mascara
- Brokatowe rzęsy: sztuczne rzęsy M·A·C Lash/ 76 Supermodel Lash i M·A·C Lash/ 80 Romantic Lash, klej do rzęs oraz czarny brokat
- Kredka do brwi Pro Brow Definer 1MM-Tip Brow Pencil: odcień Lingering i Spiked