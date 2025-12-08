Chappell Roan ogłoszona globalną ambasadorką MAC Cosmetics

"The Midwest Princess”, która kreuje różne wcielenia sceniczne, czyli nową siebie, jest zachwycona swoją nową rolą. „Współpraca z M·A·C oznacza dla mnie zatoczenie pełnego koła. Marka ta od zawsze tworzyła przestrzeń dla ludzi, takich jak ja; od samego początku swojego istnienia M·A·C wspiera sztukę, queerową społeczność, drag oraz ekspresję własnej osobowości. Przez lata nawiązałam wyjątkową relację z zespołem marki M·A·C, a pracujący w nim ludzie okazali się być wspaniałymi i troskliwymi towarzyszami w ramach tej nowej podróży. Nie mogę się już doczekać, kiedy zaprezentujemy na całym świecie to, co wspólnie przygotowaliśmy” — powiedziała Chappell.

Podstawą tej współpracy jest zdecydowanie nieustraszony sposób, w jaki Chappell wyraża samą siebie oraz wspiera ważne cele. „Jestem ogromnie zadowolony, mogąc powitać Chappell Roan jako nową Ambasadorkę Marki M·A·C. Jest ona jedną z najbardziej ekscytujących i ważnych piosenkarek swojego pokolenia; to wyjątkowo kreatywna artystka, która wykorzystuje makijaż jako formę prezentowania odważnej, emocjonalnej opowieści” — powiedział Nicola Formichetti, M·A·C Cosmetics Global Creative Director. „Chappell jest głosem pokolenia, które ceni sobie autentyczność, queerową radość i odważne wyrażanie siebie, co idealnie wpisuje się w DNA marki M·A·C i naszą misję: »All Ages, All Races, All Genders«. Miłość jaką darzy ona całą swoją społeczność, a w szczególności jej zaangażowanie w prawa osób LGBTQIA+, odzwierciedla wszystko to, co od początku swojego istnienia jest niezwykle ważne dla M·A·C. Bardzo cieszymy się na wszystko to, co w przyszłości wspólnie stworzymy. Witaj w rodzinie M·A·C, Chappell. Naprawdę jesteś ulubioną artystką makijażystów”.

Aïda Moudachirou-Rebois, M·A·C Cosmetics SVP i Global General Manager, dodała: „Współpracowaliśmy już z Chappell wcześniej, w czasach, kiedy dopiero zdobywała sławę, wspierając jej wizję i kreatywne propozycje makijażu na najważniejsze – jak do tej pory – momenty w jej karierze. Co ważne, już od naszego pierwszego spotkania wiedzieliśmy, że możemy wspólnie zrobić coś więcej. Oprócz tego, że jej dotychczasowe życie jest opowieścią o wytrwałości i odwadze, zawsze wywiera ona wielkie wrażenie i wpływ wszędzie tam, gdzie się pojawi. Z wielką radością witam ją w rodzinie marki M·A·C”.

Na pierwszym planie zdjęcia ukazującego Chappell Roan jako nową Globalną Ambasadorkę marki M·A·C dostrzec możemy jej osobowość. Zostało ono wykonane przez legendarny duet fotografików Inez i Vinoodha. Makijażysta Andrew Dahling postawił na charakterystyczny dla Chappell teatralny look, chrakteryzujący się białą bazą i ogolonymi brwiami, wykończony przy użyciu zestawu dwóch produktów do ust Cool Teddy.

„Pierwsza kampania Chappell dla marki M·A·C ukazuje nowoczesne podejście do androginicznej postaci, która wywiera niezwykłe wrażenie, jest wyrazista i bezsprzecznie w jej stylu” — mówi makijażysta Andrew Dahling. „Inspirację czerpałem z monochromatycznej estetyki wizualnej filmu-noir oraz militarnych odniesień do lat 30. XX wieku, a następnie dodałem element tak typowego dla Chappell stylu high glamour. Prosta biała baza i usunięte brwi zapewniły czyste tło dla wielowymiarowego looku, podczas gdy makijaż oczu – w chłodnych odcieniach szarości i głębokiej czerni – przywodzi na myśl nastrojowy, filmowy efekt. Całość wykończyliśmy specjalnie przygotowanymi sztucznymi rzęsami z brokatem na końcówkach, które wnoszą radosny, wyjątkowo kobiecy kontrast do struktury całego looku, uosabiając swego rodzaju teatralność, którą Chappell wykorzystuje w każdej swoje transformacji”.

Oto wszystkie produkty użyte do przygotowania looku Chappell z okazji jej pierwszej kampanii dla M·A·C:

ZESTAW PRODUKTÓW DO UST:

Kredka do ust Lip Pencil odcień Stone

Pomadka MACximal Matte Lipstick odcień Cool Teddy

TWARZ:

Podkład Full Coverage Foundation odcień White

Puder utrwalający Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder odcień Translucent

Puder Shivering White Powder

Podkład w pudrze Studio Fix Powder Plus Foundation odcień NW5

Paleta rozświetlająca/konturująca Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette odcień Light/Medium

Róż Glow Play Cushiony Blush odcień So Natural

OCZY + BRWI:

Baza na powieki/kremowy cień do powiek Pro Longwear Paint Pot odcień Tailor Grey, Blackout

Cienie do powiek Eye Shadow odcień Carbon, Scene, Cozy Grey, Greystone

Kredka do oczu Eye Kohl Eyeliner odcień Feline

Tusz do rzęs M·A·CStack Mascara

Brokatowe rzęsy: sztuczne rzęsy M·A·C Lash/ 76 Supermodel Lash i M·A·C Lash/ 80 Romantic Lash, klej do rzęs oraz czarny brokat

Kredka do brwi Pro Brow Definer 1MM-Tip Brow Pencil: odcień Lingering i Spiked