Moda i beauty łączą siły! Limitowana kolekcja zestawów dostępna już w Rossmannie

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-08 13:17

Marka Pheym. połączyła siły z kultowym polskim brandem Local Heroes, tworząc wyjątkową, limitowaną kolekcję czterech zestawów kosmetyków, zapakowanych w specjalne zaprojektowaną przez Local Heroes torebkę chmurkę.

Pheym. z Local Heroes.

Autor: Pheym. z Local Heroes./ Materiały prasowe

Każdy zestaw zawiera trzy bestsellery marki Pheym.— perfumy, mgiełkę oraz błyszczyk, a także torebkę Local Heroes.

Zestawy są już dostępne w drogeriach Rossmann na terenie całej Polski w cenie 199,99 zł

Każdy z czterech zestawów jest unikatowy i łączy kosmetyki Pheym z charakterystyczną estetyką Local Heroes. Wszystkie torebki powstały specjalnie z okazji współpracy i nie są dostępne w regularnej sprzedaży.

2 grudnia w Studio Jaskółka odbyła się wyjątkowa premiera dla mediów i influencerów, podczas którego zostały zaprezentowane efekty współpracy Pheym. x Local Heroes. W czasie eventu można było spersonalizować perfumy Pheym. ze artystką Anną Halarewicz oraz zrobić szalony manicure czy skorzystać z usług tarocistki. Za scenografię odpowiadała niezwykle zdolna Ania Witko.

Pheym. z Local Heroes.

Autor: Pheym. z Local Heroes./ Materiały prasowe
Pheym. z Local Heroes.

Autor: Pheym. z Local Heroes./ Materiały prasowe
