Stylówki na pierwszą randkę - zrób dobre pierwsze wrażenie

Kino, kawiarnia, spacer

Stawiacie na klasykę pierwszych spotkań i umówiliście się na mieście na kawę? W takim razie masz ogromne pole do popisu! Sukienki to najbardziej popularna opcja, którą chętnie wybierają kobiety i dziewczyny na całym świecie. Poszukaj dla siebie sukienek z długim rękawem na sezonowych wyprzedażach: właśnie tam można znaleźć modne modele w naprawdę niskich cenach.

Jeśli jesteś fanką klimatu pin up, świetną propozycją będą megakobiece sukienki w groszki: świetnie pasują do nich małe torebki i sweter typu kardigan, zapinany na guziczki.

Dla minimalistek idealna będzie mała czarna sukienka z długimi rękawami, uszyta z gładkiej dzianiny: dopasowana, klasyczna i uniwersalna. Możesz w niej pójść na randkę, ale także do pracy, na uczelnię czy do teatru.

Masz ochotę na coś w zimowym cozy klimacie? Sprawdź minisukienki z golfem, inspirowane modą lat 60. Świetnie pasują do nich kozaki o wysokiej cholewce, np. sięgające do kolana.

Lubisz dramatyczny, mocny efekt i granie kontrastami? Połącz szyfonową, wzorzystą sukienkę midi i kurtkę z imitacji skóry. Do tego duetu dorzuć ciężkie, sznurowane trzewiki i nie zapomnij o wyrazistej biżuterii!

Grudzień to też moment, kiedy warto rozejrzeć się za lekkimi letnimi modelami: dzięki temu, że to off season, możesz trafić na naprawdę świetny deal i upolować świetną sukienkę z wyprzedaży.

i Autor: LPP SA/ Materiały prasowe

Komfort jest najważniejszy

Aktywna randka? Ekstra pomysł! Dzięki temu nie tylko porozmawiacie, ale też poznacie się od zupełnie innej strony. Jeśli planujecie wycieczkę rowerową, jazdę na rolkach czy wspinaczkę, potrzebne Wam będą też oczywiście sportowe, wygodne stroje. Jak dobrze wyglądać w czasie uprawiania sportu? Postaw na swoje ulubione kolory! Dobrym pomysłem może być stylówka, której bazą będzie dresowy komplet: spodnie i bluza uszyte z materiału o takiej samej barwie. Dzięki temu Twoja stylizacja będzie spójna – możesz postawić na klasyczne szarości i czernie lub pokusić się o mniej typowe kolory, jak różowy, bordowy albo brązowy. Biżuteria, np. kolczyki w kształcie kółek, pomogą Ci dodać trochę kobiecości takiej stylówce. Chcesz subtelnie pokazać swoje popkulturowe zajawki? Możesz to zrobić za pomocą skarpetek z komiksowymi lub filmowymi motywami.

i Autor: LPP SA/ Materiały prasowe

Wiele za niewiele

Chcesz mieć naprawdę duży wybór, chociaż Twój budżet nie jest imponujący? Doskonale rozumiemy! W takim razie najlepszym momentem na uzupełnienie swojej garderoby jest wyprzedaż grudniowa, kiedy ceny spadają i można bez trudu znaleźć naprawdę wiele świetnych okazji. Oszczędzisz, szukając wtedy zimowych kurtek, butów, dresowych spodni czy swetrów. Jeśli nie masz ochoty na wypad do galerii handlowej równie dobrze możesz polować na promki i rabaty online!