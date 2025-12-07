Wystartowała wielka wyprzedaż w znanym sklepie z ubraniami! rabaty nawet do minus 40 proc.!

Wystarczy na ostatnim etapie składania zamówienia za minimum 150 zł aktywować kod*: WINTERSALE25

To jednak nie koniec wyjątkowych promocji! Na BREUNINGER.COM do niedzieli 07 grudnia trwa także ekskluzywna akcja promocyjna PRIVATE LUXURY SALE. Co oznacza jeszcze więcej przecen na jeszcze większą ilość luksusowych marek designerskich.

By skorzystać z tej akcji, wystarczy zostać subskrybentem newslettera lub użytkownikiem aplikacji mobilnej. Zniżka aktywuje się po wpisaniu unikalnego kodu podczas finalizacji zamówienia.

i Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe

