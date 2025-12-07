Wystartowała wielka wyprzedaż w znanym sklepie z ubraniami! rabaty nawet do minus 40 proc.!

Jeszcze na dobre nie opadły emocje po promocjach na BLACK WEEK & CYBER MONDAY, a już teraz BREUNINGER.COM – międzynarodowy sklep internetowy z modą premium i luksusową, ogłosił start zimowej wyprzedaży! Już od dziś dziesiątki tysięcy przecenionych stylizacji od topowych projektantów i ponad 100 marek designerskich z kolekcji jesień-zima można upolować z dodatkowym rabatem 10%. To oznacza, że obniżki będą sięgać AŻ DO -40%.

Na pierwszym planie widoczne są dwa rzędy starannie złożonych ubrań, tworzące dwie pionowe kolumny. Lewa kolumna składa się z pięciu ubrań w odcieniach szarości i beżu, z wierzchu jasnoszarych, a na samym dole ciemnogranatowych. Prawa kolumna zawiera cztery sztuki odzieży, zaczynając od góry beżowym, poprzez błękitny i ciemny niebieski, a kończąc na czarnym. Przed złożonymi ubraniami, na jasnobrązowej powierzchni, leży stos monet, z których część jest w kolorze złotym, a część srebrnym.

Wystarczy na ostatnim etapie składania zamówienia za minimum 150 zł aktywować kod*: WINTERSALE25

To jednak nie koniec wyjątkowych promocji! Na BREUNINGER.COM do niedzieli 07 grudnia trwa także ekskluzywna akcja promocyjna PRIVATE LUXURY SALE. Co oznacza jeszcze więcej przecen na jeszcze większą ilość luksusowych marek designerskich.

By skorzystać z tej akcji, wystarczy zostać subskrybentem newslettera lub użytkownikiem aplikacji mobilnej. Zniżka aktywuje się po wpisaniu unikalnego kodu podczas finalizacji zamówienia.

